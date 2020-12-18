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Липецкая область
https://ria.ru/20201218/lipetskaya-1589930764.html
Липецкая область — в тройке инвестиционно-надежных российских регионов
Липецкая область — в тройке инвестиционно-надежных российских регионов
Липецкая область вошла в тройку российских регионов, которые по мнению российского рейтингового агентства RAEX по итогам 2020 года имеют стабильно низкие... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:29
2020-12-18T16:29
липецкая область
игорь артамонов
raex
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Липецкая область вошла в тройку российских регионов, которые по мнению российского рейтингового агентства RAEX по итогам 2020 года имеют стабильно низкие инвестиционные риски, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что в пятерку лучших эксперты включают Липецкую область уже в течение 15 лет. По его мнению, высокая оценка работы власти в 2020 году означает, что иностранный бизнес и далее будет охотно инвестировать в экономику региона.При определении рейтинга региона учитываются два основных параметра: инвестиционный потенциал и риски. Анализируются статистические данные социальной, криминальной и управленческой сферы за год. По мнению экспертов агентства RAEX, инвестиционные риски по этим направлениям в Липецкой области минимальны.В настоящее время инвестиционные предприятия Липецкой области располагаются на двух площадках особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк", в 10 региональных ОЭЗ и в двух частных индустриальных парках. Кроме этого, власть предоставляет инвесторам возможность реализовывать проекты в любом муниципальном образовании Липецкой области.
https://ria.ru/20201217/sotssfera-1589761083.html
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игорь артамонов, raex, липецкая область

Липецкая область — в тройке инвестиционно-надежных российских регионов

16:29 18.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИгорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Липецкая область вошла в тройку российских регионов, которые по мнению российского рейтингового агентства RAEX по итогам 2020 года имеют стабильно низкие инвестиционные риски, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что в пятерку лучших эксперты включают Липецкую область уже в течение 15 лет. По его мнению, высокая оценка работы власти в 2020 году означает, что иностранный бизнес и далее будет охотно инвестировать в экономику региона.
"Если область не интересна для инвесторов, то она не имеет шансов для развития. Есть инвестиции – есть будущее", – считает Артамонов.
При определении рейтинга региона учитываются два основных параметра: инвестиционный потенциал и риски. Анализируются статистические данные социальной, криминальной и управленческой сферы за год. По мнению экспертов агентства RAEX, инвестиционные риски по этим направлениям в Липецкой области минимальны.
В настоящее время инвестиционные предприятия Липецкой области располагаются на двух площадках особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк", в 10 региональных ОЭЗ и в двух частных индустриальных парках. Кроме этого, власть предоставляет инвесторам возможность реализовывать проекты в любом муниципальном образовании Липецкой области.
Пятитысячные купюры - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 17:42Липецкая область
Две трети бюджета Липецкой области на 2021 год пойдет на соцсферу
 
Липецкая областьИгорь АртамоновRAEXЛипецкая область
 
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