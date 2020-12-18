https://ria.ru/20201218/legkostupova-1589941228.html
Вдовец Легкоступовой заявил права на ее недвижимость и песни
Вдовец Легкоступовой заявил права на ее недвижимость и песни
Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил о планах вступить в наследство. Об этом сообщил адвокат семьи артистки Сергей Жорин в беседе с РЕН ТВ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:12
2020-12-18T17:12
2020-12-18T23:02
шоубиз
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
сергей жорин
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил о планах вступить в наследство. Об этом сообщил адвокат семьи артистки Сергей Жорин в беседе с РЕН ТВ.Жорин подчеркнул, что Фирсов и Легкоступова были в браке 40 дней, и выразил возмущение этим решением супруга певицы."Фирсов заявил, что он вступает в наследство, чтобы потом подарить свою наследственную массу сыну Валентины Легкоступовой", — добавил собеседник.Как подчеркнул Жорин, окружение восприняло заявление вдовца как предлог или отговорку и он не выполнит свое обещание. По мнению адвоката, Фирсов понимает, что не имеет морального права на наследство.Больше всего семью Легкоступовой возмутило заявление мужа о правах на песни и начале сольной музыкальной карьеры. Певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что артистка скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Ее дети подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела о смерти певицы на контроль.
https://ria.ru/20201009/legkostupova-1579061760.html
https://ria.ru/20201010/legkostupova-1579131439.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, сергей жорин
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил о планах вступить в наследство. Об этом сообщил адвокат семьи артистки Сергей Жорин в беседе с РЕН ТВ
.
"Фирсов не моргнув глазом заявил во всеуслышание, что принял решение вступить в наследство", — сказал юрист.
Жорин подчеркнул, что Фирсов и Легкоступова были в браке 40 дней, и выразил возмущение этим решением супруга певицы.
"Фирсов заявил, что он вступает в наследство, чтобы потом подарить свою наследственную массу сыну Валентины Легкоступовой", — добавил собеседник.
Как подчеркнул Жорин, окружение восприняло заявление вдовца как предлог или отговорку и он не выполнит свое обещание. По мнению адвоката, Фирсов понимает, что не имеет морального права на наследство.
Больше всего семью Легкоступовой возмутило заявление мужа о правах на песни и начале сольной музыкальной карьеры.
"Все были в шоке от такого заявления Фирсова. Аннета (дочь Валентины Легкоступовой. — Прим. ред.) просто была в ужасе от того, что себе позволяет Юрий", — отметил адвокат.
Певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что артистка скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Ее дети подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела о смерти певицы на контроль.