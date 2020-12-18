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https://ria.ru/20201218/lebedev-1589870901.html
Лорд Лебедев принес присягу в британском парламенте
Лорд Лебедев принес присягу в британском парламенте
Российский бизнесмен Евгений Лебедев, получивший от королевы Великобритании Елизаветы Второй титул барона Хэмптонского и Сибирского и ставший членом палаты... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:27
2020-12-18T12:57
елизавета ii
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 18 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Российский бизнесмен Евгений Лебедев, получивший от королевы Великобритании Елизаветы Второй титул барона Хэмптонского и Сибирского и ставший членом палаты лордов, принял присягу. Видеозапись с церемонией размещена на сайте палаты.Лебедев вошел в зал заседаний, клерк зачитал послание королевы о присвоении титула новому пэру. Затем Лебедев произнес краткий текст присяги, сделал запись в регистре членов палаты и, поклонившись спикеру, вышел.Лорд Лебедев – независимый пожизненный пэр, который является членом палаты лордов с 19 ноября 2020 года. Его полный титул – лорд Лебедев, барон Хэмптонский и Сибирский, он первый лорд из России.В палате лордов сейчас порядка 800 членов, они не получают зарплату (если только не работают также в правительстве) и не обязаны принимать участие в заседаниях. В том случае, если они принимают участие в заседаниях, то их расходы на транспорт и гостиницу могут быть покрыты за государственный счет. Верхняя палата британского парламента – это, прежде всего, совещательный орган, она не может блокировать законопроекты, но призвана анализировать их и предлагать поправки, которые затем может принять, а может не принять палата общин. Большинство пэров – пожизненные, получившие пэрство за заслуги в различных сферах, однако есть и сравнительно небольшая группа наследственных лордов.Новых членов палаты лордов выбирает премьер-министр, а одобряет монарх. Выданная королевой жалованная грамота, скрепленная большой королевской печатью, дает одновременно баронский титул и право заседать в палате лордов. Членом палаты лордов пэр считается с момента выдачи ему грамоты.Участвовать в заседаниях и голосованиях новые пэры могут после прохождения церемонии введения в парламент: они сначала получают от лица королевы предписание явиться в палату лордов, за этим следует пятиминутная торжественная церемония и принесение присяги. Первая речь нового члена палаты лордов обычно продолжается несколько минут, не касается никаких спорных вопросов и встречается поздравлениями спикера.
https://ria.ru/20201208/baron-1588288735.html
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елизавета ii, великобритания, в мире

Лорд Лебедев принес присягу в британском парламенте

12:27 18.12.2020 (обновлено: 12:57 18.12.2020)
 
© AP Photo / Jeremy Selwyn, PoolПринц Чарльз и бизнесмен Евгений Лебедев. 2014 год
Принц Чарльз и бизнесмен Евгений Лебедев. 2014 год - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Jeremy Selwyn, Pool
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ЛОНДОН, 18 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Российский бизнесмен Евгений Лебедев, получивший от королевы Великобритании Елизаветы Второй титул барона Хэмптонского и Сибирского и ставший членом палаты лордов, принял присягу. Видеозапись с церемонией размещена на сайте палаты.
Лебедев вошел в зал заседаний, клерк зачитал послание королевы о присвоении титула новому пэру. Затем Лебедев произнес краткий текст присяги, сделал запись в регистре членов палаты и, поклонившись спикеру, вышел.
Лорд Лебедев – независимый пожизненный пэр, который является членом палаты лордов с 19 ноября 2020 года. Его полный титул – лорд Лебедев, барон Хэмптонский и Сибирский, он первый лорд из России.
В палате лордов сейчас порядка 800 членов, они не получают зарплату (если только не работают также в правительстве) и не обязаны принимать участие в заседаниях. В том случае, если они принимают участие в заседаниях, то их расходы на транспорт и гостиницу могут быть покрыты за государственный счет. Верхняя палата британского парламента – это, прежде всего, совещательный орган, она не может блокировать законопроекты, но призвана анализировать их и предлагать поправки, которые затем может принять, а может не принять палата общин. Большинство пэров – пожизненные, получившие пэрство за заслуги в различных сферах, однако есть и сравнительно небольшая группа наследственных лордов.
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Новых членов палаты лордов выбирает премьер-министр, а одобряет монарх. Выданная королевой жалованная грамота, скрепленная большой королевской печатью, дает одновременно баронский титул и право заседать в палате лордов. Членом палаты лордов пэр считается с момента выдачи ему грамоты.
Участвовать в заседаниях и голосованиях новые пэры могут после прохождения церемонии введения в парламент: они сначала получают от лица королевы предписание явиться в палату лордов, за этим следует пятиминутная торжественная церемония и принесение присяги. Первая речь нового члена палаты лордов обычно продолжается несколько минут, не касается никаких спорных вопросов и встречается поздравлениями спикера.
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