МИД осудил "политический террор" в отношении правозащитников в Латвии
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва решительно осуждает продолжающийся в Латвии "политический террор" в отношении лидеров русскоязычного правозащитного движения и журналистского сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не прошло и нескольких дней после задержания журналистов интернет-изданий Sputnik и Baltnews, как латвийский суд признал виновным "в разжигании вражды и ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности" известного правозащитника и общественного деятеля А.В. Гапоненко, назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы условно. Решительно осуждаем продолжающийся в Латвии политический террор в отношении лидеров русскоязычного правозащитного движения и журналистского сообщества", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
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"Не усматриваем какого-либо искажения исторических реалий в высказываниях А.В. Гапоненко. Он всего лишь констатировал, что в 1930-40-е годы прошлого столетия многие жители Латвии добровольно пошли на сотрудничество с фашистской Германией. Ужесточением репрессий в отношении правозащитников в стремлении заставить их замолчать правящая в Латвии националистическая верхушка практически расписывается в духовном родстве с довоенным профашистским режимом К. Улманиса", - подчеркнула представитель МИД.
Как отметила Захарова, можно только сожалеть по поводу сложившейся в Латвии плачевной ситуации с попранием базовых демократических свобод.
Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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