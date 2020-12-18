https://ria.ru/20201218/krym-1589849206.html

В Крыму рассказали об ограничениях для туристов в новогодние каникулы

В Крыму рассказали об ограничениях для туристов в новогодние каникулы

Крым ждет гостей на новогодние праздники, однако отдыхать придется с соблюдением ряда санитарно-эпидемиологических требований, предписанных для гостиниц и... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:04

2020-12-18T11:04

2020-12-18T11:04

коронавирус в россии

отдых

новый год

республика крым

туризм

туризм

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Крым ждет гостей на новогодние праздники, однако отдыхать придется с соблюдением ряда санитарно-эпидемиологических требований, предписанных для гостиниц и санаториев, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.При этом утверждены рекомендации по организации работы гостиниц и здравниц в период с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года, соблюдение которых будет мониториться в усиленном режиме в новогодние праздники.В частности, в отелях и санаториях для персонала устанавливается пропускной режим с обязательной бесконтактной термометрией тела при входе. Лица с признаками инфекционных заболеваний к работе не допускаются.Также запрещено обслуживать отдыхающих без использования средств индивидуальной защиты. Предписано не допускать скопление туристов, обеспечить социальную дистанцию, в том числе в столовых. За одним столом — только проживающие в одном номере или члены одной семьи.Во всех местах общего пользования должны быть установлены дозаторы с кожными антисептиками, в закрытых помещениях — рециркуляторы. Работа спортзалов, бассейнов, бань, СПА разрешена при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении проводится по предварительной записи. Запрещена организация и проведение новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий.По данным министерства, на полуострове в период зимних каникул планируют работать более 300 отелей и санаториев, каждый из которых взял на себя юридические обязательства по соблюдению всех требований Роспотребнадзора.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января. Массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений не состоятся.

https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

https://ria.ru/20201218/krym-1589662732.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, отдых, новый год, республика крым, туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)