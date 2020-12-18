https://ria.ru/20201218/krym-1589849206.html
В Крыму рассказали об ограничениях для туристов в новогодние каникулы
В Крыму рассказали об ограничениях для туристов в новогодние каникулы
Крым ждет гостей на новогодние праздники, однако отдыхать придется с соблюдением ряда санитарно-эпидемиологических требований, предписанных для гостиниц и... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:04
2020-12-18T11:04
2020-12-18T11:04
коронавирус в россии
отдых
новый год
республика крым
туризм
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Крым ждет гостей на новогодние праздники, однако отдыхать придется с соблюдением ряда санитарно-эпидемиологических требований, предписанных для гостиниц и санаториев, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.При этом утверждены рекомендации по организации работы гостиниц и здравниц в период с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года, соблюдение которых будет мониториться в усиленном режиме в новогодние праздники.В частности, в отелях и санаториях для персонала устанавливается пропускной режим с обязательной бесконтактной термометрией тела при входе. Лица с признаками инфекционных заболеваний к работе не допускаются.Также запрещено обслуживать отдыхающих без использования средств индивидуальной защиты. Предписано не допускать скопление туристов, обеспечить социальную дистанцию, в том числе в столовых. За одним столом — только проживающие в одном номере или члены одной семьи.Во всех местах общего пользования должны быть установлены дозаторы с кожными антисептиками, в закрытых помещениях — рециркуляторы. Работа спортзалов, бассейнов, бань, СПА разрешена при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении проводится по предварительной записи. Запрещена организация и проведение новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий.По данным министерства, на полуострове в период зимних каникул планируют работать более 300 отелей и санаториев, каждый из которых взял на себя юридические обязательства по соблюдению всех требований Роспотребнадзора.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января. Массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений не состоятся.
https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, отдых, новый год, республика крым, туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Крым ждет гостей на новогодние праздники, однако отдыхать придется с соблюдением ряда санитарно-эпидемиологических требований, предписанных для гостиниц и санаториев, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.
При этом утверждены рекомендации по организации работы гостиниц и здравниц в период с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года, соблюдение которых будет мониториться в усиленном режиме в новогодние праздники.
В частности, в отелях и санаториях для персонала устанавливается пропускной режим с обязательной бесконтактной термометрией тела при входе. Лица с признаками инфекционных заболеваний к работе не допускаются.
Также запрещено обслуживать отдыхающих без использования средств индивидуальной защиты. Предписано не допускать скопление туристов, обеспечить социальную дистанцию, в том числе в столовых. За одним столом — только проживающие в одном номере или члены одной семьи.
Во всех местах общего пользования должны быть установлены дозаторы с кожными антисептиками, в закрытых помещениях — рециркуляторы. Работа спортзалов, бассейнов, бань, СПА разрешена при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении проводится по предварительной записи. Запрещена организация и проведение новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий.
По данным министерства, на полуострове в период зимних каникул планируют работать более 300 отелей и санаториев, каждый из которых взял на себя юридические обязательства по соблюдению всех требований Роспотребнадзора.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января. Массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений не состоятся.