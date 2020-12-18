https://ria.ru/20201218/krym-1589832335.html

Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники

Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники

Одним из способов решения проблемы с водоснабжением Крыма, по мнению ученых, является использование субмаринных источников пресной воды, находящихся на шельфе... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T08:10

2020-12-18T08:10

2020-12-18T08:10

александр форманчук

михаил мишустин

владимир путин

белогорск

республика крым

евпатория

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Одним из способов решения проблемы с водоснабжением Крыма, по мнению ученых, является использование субмаринных источников пресной воды, находящихся на шельфе омывающих полуостров морей, заявил РИА Новости врио председателя общественной палаты республики Александр Форманчук.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут. Он добавил, что, по оценкам специалистов, в прилегающих к Крыму акваториях могут быть большие запасы хорошей пресной воды."Есть исследования по поводу субмаринных вод – (это) источники пресной воды, залегающие ниже уровня моря в шельфовой зоне. Есть уверенность, что вокруг Крыма их достаточно много. Это требует изучения и освоения", - сказал Форманчук агентству.По его словам, соответствующие исследования ученых и предложения уже поступили в Общественную палату республики.Вопрос водоснабжения в Крыму решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20201217/krym-1589715502.html

https://ria.ru/20201217/voda-1589757696.html

белогорск

республика крым

евпатория

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александр форманчук, михаил мишустин, владимир путин, белогорск, республика крым, евпатория, общество