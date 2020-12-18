https://ria.ru/20201218/kriterii-1589823787.html

Роспотребнадзор назвал безопасные по COVID-19 страны

Роспотребнадзор назвал безопасные по COVID-19 страны

Все показатели оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу соответствуют норме лишь в трех странах, имеющих регулярное авиасообщение с Россией: Танзании, РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T03:22

2020-12-18T03:22

2020-12-18T11:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

сейшельские острова

танзания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574970629_0:145:2932:1794_1920x0_80_0_0_7b1f17420f92206f0c44683bcfe05918.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все показатели оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу соответствуют норме лишь в трех странах, имеющих регулярное авиасообщение с Россией: Танзании, Эфиопии и на Сейшельских Островах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Принимая решение, Роспотребнадзор смотрит на показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на коронавирус. В норме коэффициент распространения должен быть менее единицы.Регулярное авиасообщение возобновлено с 16 странами: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.Как добавили в ведомстве, сейчас в большинстве государств, в том числе европейских, ситуация с COVID-19 усложнилась.

https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589823631.html

россия

москва

сейшельские острова

танзания

эфиопия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, сейшельские острова, танзания, эфиопия