https://ria.ru/20201218/kriterii-1589823787.html
Роспотребнадзор назвал безопасные по COVID-19 страны
Роспотребнадзор назвал безопасные по COVID-19 страны
Все показатели оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу соответствуют норме лишь в трех странах, имеющих регулярное авиасообщение с Россией: Танзании, РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T03:22
2020-12-18T03:22
2020-12-18T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
сейшельские острова
танзания
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все показатели оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу соответствуют норме лишь в трех странах, имеющих регулярное авиасообщение с Россией: Танзании, Эфиопии и на Сейшельских Островах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Принимая решение, Роспотребнадзор смотрит на показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на коронавирус. В норме коэффициент распространения должен быть менее единицы.Регулярное авиасообщение возобновлено с 16 странами: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.Как добавили в ведомстве, сейчас в большинстве государств, в том числе европейских, ситуация с COVID-19 усложнилась.
https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589823631.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, сейшельские острова, танзания, эфиопия