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https://ria.ru/20201218/kostyum-1589849444.html
Киностудия Горького представила виртуальную выставку костюмов к сказкам
Киностудия Горького представила виртуальную выставку костюмов к сказкам
Выставку костюмов "Образ сказочного персонажа в кино" в онлайн-формате представила в пятницу киностудия Горького, сообщила пресс-служба студии. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:40
2020-12-18T10:40
культура
кино и сериалы
новости культуры
александр васильев (историк моды)
юлиана слащева
киностудия имени м. горького
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Выставку костюмов "Образ сказочного персонажа в кино" в онлайн-формате представила в пятницу киностудия Горького, сообщила пресс-служба студии."Виртуальный тур по выставке доступен на официальном сайте киностудии, перед Новым годом также выйдет документальный фильм с участием историка моды Александра Васильева", - сообщила пресс-служба."Киностудия имени М. Горького при финансовой поддержке министерства культуры РФ открыла выставку "Образ сказочного персонажа в кино" в своем главном здании на улице Эйзенштейна в Москве. Все желающие уже сейчас могут оценить экспозицию дистанционно – на официальном сайте студии работает виртуальный тур с полным описанием для каждого экспоната", - сообщила пресс-служба.Генеральный директор киностудии Юлиана Слащева отметила, что выставка будет интересна и взрослым , и детям."Без сказки нет детства! Эта крылатая фраза стала слоганом нашей долгожданной выставки тех самых костюмов, в которые были одеты герои любимых киносказок. Благодаря кропотливой работе сотрудников комплекса костюма и реквизита киностудии Горького сохранившиеся костюмы были восстановлены, и теперь все желающие могут рассмотреть в деталях эти по-настоящему уникальные предметы одежды. Познакомиться поближе с историей отечественного кино будет интересно и взрослым, и детям. Уверена, много любопытных фактов откроют для себя модники и киноманы, а также профессиональные художники по костюмам", – цитирует Слащеву пресс-служба.На выставке представлены раритетные костюмы, задействованные в фильмах легендарного советского режиссера-сказочника Александра Роу: "Королевство кривых зеркал" (1963), "Морозко" (1964), "Огонь, вода и… медные трубы" (1968), "Варвара-краса, длинная коса" (1969) и "Финист – Ясный сокол" (1975). А также костюмы из фильма Михаила Юзовского "После дождичка в четверг" (1985) и аксессуары из сказок разных летКак сообщила пресс-служба, 28 декабря на онлайн-ресурсах студии выйдет документальный фильм "Поверить в сказку", для которого знаменитый историк моды Александр Васильев провел авторскую экскурсию по выставке "Образ сказочного персонажа в кино". В фильм также войдут интервью с создававшими костюмы работниками киностудии, съемки в действующем комплексе костюма и реквизита киностудии Горького, архивные кадры.
https://ria.ru/20200914/moda-1576771664.html
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кино и сериалы, новости культуры, александр васильев (историк моды), юлиана слащева, киностудия имени м. горького

Киностудия Горького представила виртуальную выставку костюмов к сказкам

10:40 18.12.2020
 
© Киностудия имени М. ГорькогоКадр из киносказки "Морозко"
Кадр из киносказки Морозко - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Киностудия имени М. Горького
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Выставку костюмов "Образ сказочного персонажа в кино" в онлайн-формате представила в пятницу киностудия Горького, сообщила пресс-служба студии.
"Виртуальный тур по выставке доступен на официальном сайте киностудии, перед Новым годом также выйдет документальный фильм с участием историка моды Александра Васильева", - сообщила пресс-служба.
"Киностудия имени М. Горького при финансовой поддержке министерства культуры РФ открыла выставку "Образ сказочного персонажа в кино" в своем главном здании на улице Эйзенштейна в Москве. Все желающие уже сейчас могут оценить экспозицию дистанционно – на официальном сайте студии работает виртуальный тур с полным описанием для каждого экспоната", - сообщила пресс-служба.
Генеральный директор киностудии Юлиана Слащева отметила, что выставка будет интересна и взрослым , и детям.
"Без сказки нет детства! Эта крылатая фраза стала слоганом нашей долгожданной выставки тех самых костюмов, в которые были одеты герои любимых киносказок. Благодаря кропотливой работе сотрудников комплекса костюма и реквизита киностудии Горького сохранившиеся костюмы были восстановлены, и теперь все желающие могут рассмотреть в деталях эти по-настоящему уникальные предметы одежды. Познакомиться поближе с историей отечественного кино будет интересно и взрослым, и детям. Уверена, много любопытных фактов откроют для себя модники и киноманы, а также профессиональные художники по костюмам", – цитирует Слащеву пресс-служба.
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На выставке представлены раритетные костюмы, задействованные в фильмах легендарного советского режиссера-сказочника Александра Роу: "Королевство кривых зеркал" (1963), "Морозко" (1964), "Огонь, вода и… медные трубы" (1968), "Варвара-краса, длинная коса" (1969) и "Финист – Ясный сокол" (1975). А также костюмы из фильма Михаила Юзовского "После дождичка в четверг" (1985) и аксессуары из сказок разных лет
Как сообщила пресс-служба, 28 декабря на онлайн-ресурсах студии выйдет документальный фильм "Поверить в сказку", для которого знаменитый историк моды Александр Васильев провел авторскую экскурсию по выставке "Образ сказочного персонажа в кино". В фильм также войдут интервью с создававшими костюмы работниками киностудии, съемки в действующем комплексе костюма и реквизита киностудии Горького, архивные кадры.
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КультураКино и сериалыНовости культурыАлександр Васильев (историк моды)Юлиана СлащеваКиностудия имени М. Горького
 
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