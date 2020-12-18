https://ria.ru/20201218/kostyum-1589849444.html

Киностудия Горького представила виртуальную выставку костюмов к сказкам

Киностудия Горького представила виртуальную выставку костюмов к сказкам

Выставку костюмов "Образ сказочного персонажа в кино" в онлайн-формате представила в пятницу киностудия Горького, сообщила пресс-служба студии. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:40

2020-12-18T10:40

2020-12-18T10:40

культура

кино и сериалы

новости культуры

александр васильев (историк моды)

юлиана слащева

киностудия имени м. горького

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Выставку костюмов "Образ сказочного персонажа в кино" в онлайн-формате представила в пятницу киностудия Горького, сообщила пресс-служба студии."Виртуальный тур по выставке доступен на официальном сайте киностудии, перед Новым годом также выйдет документальный фильм с участием историка моды Александра Васильева", - сообщила пресс-служба."Киностудия имени М. Горького при финансовой поддержке министерства культуры РФ открыла выставку "Образ сказочного персонажа в кино" в своем главном здании на улице Эйзенштейна в Москве. Все желающие уже сейчас могут оценить экспозицию дистанционно – на официальном сайте студии работает виртуальный тур с полным описанием для каждого экспоната", - сообщила пресс-служба.Генеральный директор киностудии Юлиана Слащева отметила, что выставка будет интересна и взрослым , и детям."Без сказки нет детства! Эта крылатая фраза стала слоганом нашей долгожданной выставки тех самых костюмов, в которые были одеты герои любимых киносказок. Благодаря кропотливой работе сотрудников комплекса костюма и реквизита киностудии Горького сохранившиеся костюмы были восстановлены, и теперь все желающие могут рассмотреть в деталях эти по-настоящему уникальные предметы одежды. Познакомиться поближе с историей отечественного кино будет интересно и взрослым, и детям. Уверена, много любопытных фактов откроют для себя модники и киноманы, а также профессиональные художники по костюмам", – цитирует Слащеву пресс-служба.На выставке представлены раритетные костюмы, задействованные в фильмах легендарного советского режиссера-сказочника Александра Роу: "Королевство кривых зеркал" (1963), "Морозко" (1964), "Огонь, вода и… медные трубы" (1968), "Варвара-краса, длинная коса" (1969) и "Финист – Ясный сокол" (1975). А также костюмы из фильма Михаила Юзовского "После дождичка в четверг" (1985) и аксессуары из сказок разных летКак сообщила пресс-служба, 28 декабря на онлайн-ресурсах студии выйдет документальный фильм "Поверить в сказку", для которого знаменитый историк моды Александр Васильев провел авторскую экскурсию по выставке "Образ сказочного персонажа в кино". В фильм также войдут интервью с создававшими костюмы работниками киностудии, съемки в действующем комплексе костюма и реквизита киностудии Горького, архивные кадры.

https://ria.ru/20200914/moda-1576771664.html

https://ria.ru/20201209/remeyk-1588367915.html

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кино и сериалы, новости культуры, александр васильев (историк моды), юлиана слащева, киностудия имени м. горького