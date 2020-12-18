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Наука
https://ria.ru/20201218/kosmos-1589919256.html
"Хаябуса-2" доставил с астероида в 50 раз больше грунта, чем ожидалось
"Хаябуса-2" доставил с астероида в 50 раз больше грунта, чем ожидалось
Капсула, которую доставил на Землю японский космический зонд "Хаябуса-2", содержит в 50 раз больше грунта с астероида Рюгу, чем ожидалось, об этом журналистам... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:44
2020-12-18T15:44
наука
земля
марс
космос - риа наука
япония
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Капсула, которую доставил на Землю японский космический зонд "Хаябуса-2", содержит в 50 раз больше грунта с астероида Рюгу, чем ожидалось, об этом журналистам сказал министр образования и науки Коити Хагиуда."Мне сообщили, что там около 5,4 граммов вещества при том, что задача стояла собрать 0,1 грамма", - приводит слова министра телеканал NHK.Министр отметил, что это результат всей команды, работавшей над проектом "Хаябуса-2", а также институтов и предприятий, принявших в нем участие.Ранее руководитель проекта Юити Цуда Японского аэрокосмического агентства JAXA заявил о том, что в капсуле обнаружен черный песок и газ. Гранулы песка крупные – некоторые достигают 0,1 грамма. Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, приземлилась на Землю в пустыне в южной части Австралии 5 декабря, а затем была перевезена в Японию.Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.В ходе миссии космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида для забора проб грунта и пыли. Зонду удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать первый в мире искусственный кратер на поверхности астероида. Это позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида и в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появления жизни. Также ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что стало событием в истории освоения человеком космического пространства.После отделения капсулы на высоте 223 тысячи километров от Земли зонд "Хаябуса-2" вскоре изменил траекторию и направился на выполнение своей следующей миссии – наблюдению за астероидом 1998KY26. Астероид с диаметром 30 метров вращается между орбитами Земли и Марса и похож по составу на Рюгу. В отличии от миссии на Рюгу высадки аппаратов на его поверхность не планируется. "Хаябуса-2" будет вести лишь наблюдения за его поверхностью.
https://ria.ru/20201207/asteroid-1587990039.html
https://ria.ru/20201027/asteroid-1581604672.html
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земля, марс, космос - риа наука, япония

"Хаябуса-2" доставил с астероида в 50 раз больше грунта, чем ожидалось

15:44 18.12.2020
 
© REUTERS / JAXAКапсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу в Австралии
Капсула с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу в Австралии - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© REUTERS / JAXA
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Капсула, которую доставил на Землю японский космический зонд "Хаябуса-2", содержит в 50 раз больше грунта с астероида Рюгу, чем ожидалось, об этом журналистам сказал министр образования и науки Коити Хагиуда.
"Мне сообщили, что там около 5,4 граммов вещества при том, что задача стояла собрать 0,1 грамма", - приводит слова министра телеканал NHK.
Член команды JAXA с капсулой с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу в Вумера, Австралия - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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"Шкатулка с драгоценностями": капсула с грунтом астероида Рюгу
Министр отметил, что это результат всей команды, работавшей над проектом "Хаябуса-2", а также институтов и предприятий, принявших в нем участие.
Ранее руководитель проекта Юити Цуда Японского аэрокосмического агентства JAXA заявил о том, что в капсуле обнаружен черный песок и газ. Гранулы песка крупные – некоторые достигают 0,1 грамма. Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, приземлилась на Землю в пустыне в южной части Австралии 5 декабря, а затем была перевезена в Японию.
Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.
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В ходе миссии космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида для забора проб грунта и пыли. Зонду удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать первый в мире искусственный кратер на поверхности астероида. Это позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида и в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появления жизни. Также ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что стало событием в истории освоения человеком космического пространства.
После отделения капсулы на высоте 223 тысячи километров от Земли зонд "Хаябуса-2" вскоре изменил траекторию и направился на выполнение своей следующей миссии – наблюдению за астероидом 1998KY26. Астероид с диаметром 30 метров вращается между орбитами Земли и Марса и похож по составу на Рюгу. В отличии от миссии на Рюгу высадки аппаратов на его поверхность не планируется. "Хаябуса-2" будет вести лишь наблюдения за его поверхностью.
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