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В отряде космонавтов началась вакцинация от коронавируса
В отряде космонавтов началась вакцинация от коронавируса
Российских космонавтов и сотрудников Центра подготовки в Звездном городке начали вакцинировать от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте госкорпорации... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:09
2020-12-18T18:09
2020-12-18T18:28
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российских космонавтов и сотрудников Центра подготовки в Звездном городке начали вакцинировать от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".Первыми, согласно данным госкорпорации, вакцинацию препаратом "Спутник V" прошли космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб. Всего в отряде космонавтов числятся 30 человек."Предварительно космонавты-испытатели прошли медицинский осмотр, обязательный перед иммунизацией. Вместе с ними первый компонент двухкомпонентной вакцины получили еще несколько работников Центра, непосредственно взаимодействующих с космонавтами в процессе тренировок", - говорится в сообщении.В сентябре российский космонавт Сергей Рыжиков перед полетом на Международную космическую станцию заявил, что не стал бы вакцинироваться от коронавируса.Центр подготовки космонавтов вместе с отрядом космонавтов - одно из первых предприятий ракетно-космической отрасли, принявшее участие в масштабной вакцинации от коронавируса в России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589857890.html
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