https://ria.ru/20201218/korruptsiya-1589957775.html

Замглавы офиса Зеленского заподозрили в причастности к коррупции

Замглавы офиса Зеленского заподозрили в причастности к коррупции

Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) подозревает заместителя главы офиса президента Владимира Зеленского в причастности к предоставлении... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T18:26

2020-12-18T18:26

2020-12-18T18:26

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) подозревает заместителя главы офиса президента Владимира Зеленского в причастности к предоставлении неправомерной выгоды, сообщила в пятницу пресс-служба бюро."Детективы НАБУ… сообщили заместителю председателя офиса президента Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369 УК Украины ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу")… Следствие считает, что указанное лицо, в прошлом – топ-чиновник государственной компании "УкрБуд" - может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 миллионом гривен (около 3 миллионами долларов) Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.По данным пресс-службы, замглавы офиса президента является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления.НАБУ не называет фамилию замглавы офиса президента, но украинские СМИ сообщают, что речь идет об Олеге Татарове.Ранее правоохранители задержали экс-командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова по подозрению в присвоении 81,6 миллиона гривен (3 миллиона долларов). По версии следствия, в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части в центре Киева, на Печерске, возведут жилой комплекс, где Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили допсоглашения, в которых Нацгвардия отказалась от жилья в центре украинской столицы в пользу 65 квартир в доме застройщика на окраине Киева. Суд арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины на два месяца с залогом в почти 200 тысяч долларов. Позже адвокат Игорь Мороз сообщил, что за Аллерова был внесен залог.Детективы национального антикоррупционного бюро Украины позднее задержали бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася по подозрению в организации сделки по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины. Суд избрал меру пресечения в виде залога. Семья и друзья Микитася внесли за него залог. Позже суд взыскал 2,9 миллиона долларов залога и избрал меру пресечения в виде нового залога в 3,6 миллиона долларов.

https://ria.ru/20201026/yanukovich-1581635930.html

https://ria.ru/20201217/maydan-1589544810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире