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Коронавирус поставил США на колени, сообщает NBC
Коронавирус поставил США на колени, сообщает NBC
Эпидемия коронавирусной инфекции поставила на колени США — самую могущественную и богатую страну в мире. Об этом говорится в статье на сайте телеканала NBC... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:13
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Эпидемия коронавирусной инфекции поставила на колени США — самую могущественную и богатую страну в мире. Об этом говорится в статье на сайте телеканала NBC News.Соединенные Штаты оказались парализованы перед величайшим эпидемиологическим кризисом в истории страны. США стремительно приближаются к мрачной вехе: 300 тысяч смертей из более чем 15 миллионов подтвержденных случаев заражений. Надежды американцев на то, что страна бросит на борьбу с инфекцией все свои огромные финансовые и интеллектуальные возможности, а также технологическую мощь, не оправдались.Вспышка коронавируса выявила целый спектр системных проблем: больницы недополучают финансирование, инфраструктура в сельской местности и бедных районах разваливается, необходимую экономическую помощь тормозит законодательство, у многих американцев нет даже медицинской страховки, общество раздираемо культурной войной и "межплеменной враждой", перечисляет журналист.Самый болезненный удар COVID-19 нанес по цветным общинам, обнажив проблемы системного расизма и экономического неравенства в США. Сопутствующие заболевания, распространенные среди черных американцев, — гипертония и диабет — усугубляют положение этой категории населения.Несмотря на планирующуюся вакцинацию, ее совокупный эффект на здоровье людей скажется не раньше 2021 года. Эксперты предупреждают, что в ближайшие недели и месяцы США ждут "новые смерти и отчаяние, переполненные больницы и очереди на бирже труда".Институт показателей и оценки здоровья, независимый центр глобальных исследований при Вашингтонском университете, прогнозирует, что к 1 марта число погибших от коронавирусной инфекции в США составит более 460 тысяч человек.Эксперты не исключают, что похолодание и низкая влажность воздуха приведут к 250-300 тысячам новых случаев заражения в день в Соединенных Штатах.Чтобы избежать самых ужасных сценариев в начале 2021 года, эпидемиологи просят американцев четко соблюдать меры предосторожности: носить маски, держаться на расстоянии от больших скоплений людей, свести контакты к минимуму и не ездить за пределы штата, в котором они проживают.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588961898.html
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Коронавирус поставил США на колени, сообщает NBC

21:13 18.12.2020 (обновлено: 22:06 18.12.2020)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Эпидемия коронавирусной инфекции поставила на колени США — самую могущественную и богатую страну в мире. Об этом говорится в статье на сайте телеканала NBC News.
Соединенные Штаты оказались парализованы перед величайшим эпидемиологическим кризисом в истории страны. США стремительно приближаются к мрачной вехе: 300 тысяч смертей из более чем 15 миллионов подтвержденных случаев заражений. Надежды американцев на то, что страна бросит на борьбу с инфекцией все свои огромные финансовые и интеллектуальные возможности, а также технологическую мощь, не оправдались.

"Последние данные жуткие, линии на графике откровенно пугают. В первые два дня декабря в США новых смертей от COVID-19 (5157), зарегистрировано больше, чем за весь март. Весной вирус свирепствовал главным образом на северо-востоке страны, особенно в Нью-Йорке, теперь же смертность растет повсюду", — пишет автор.

Вспышка коронавируса выявила целый спектр системных проблем: больницы недополучают финансирование, инфраструктура в сельской местности и бедных районах разваливается, необходимую экономическую помощь тормозит законодательство, у многих американцев нет даже медицинской страховки, общество раздираемо культурной войной и "межплеменной враждой", перечисляет журналист.
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13 декабря, 00:54Распространение нового коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов
Самый болезненный удар COVID-19 нанес по цветным общинам, обнажив проблемы системного расизма и экономического неравенства в США. Сопутствующие заболевания, распространенные среди черных американцев, — гипертония и диабет — усугубляют положение этой категории населения.
Несмотря на планирующуюся вакцинацию, ее совокупный эффект на здоровье людей скажется не раньше 2021 года. Эксперты предупреждают, что в ближайшие недели и месяцы США ждут "новые смерти и отчаяние, переполненные больницы и очереди на бирже труда".
Институт показателей и оценки здоровья, независимый центр глобальных исследований при Вашингтонском университете, прогнозирует, что к 1 марта число погибших от коронавирусной инфекции в США составит более 460 тысяч человек.
Эксперты не исключают, что похолодание и низкая влажность воздуха приведут к 250-300 тысячам новых случаев заражения в день в Соединенных Штатах.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Чтобы избежать самых ужасных сценариев в начале 2021 года, эпидемиологи просят американцев четко соблюдать меры предосторожности: носить маски, держаться на расстоянии от больших скоплений людей, свести контакты к минимуму и не ездить за пределы штата, в котором они проживают.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
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