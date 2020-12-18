https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589936186.html

Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19

Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19

Ученые выявили две фазы тяжелой формы COVID-19, сообщает EurekAlert. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:49

2020-12-18T16:49

2020-12-18T19:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые выявили две фазы тяжелой формы COVID-19, сообщает EurekAlert.Исследователи Массачусетской больницы общего профиля изучили материалы вскрытия умерших от коронавируса пациентов, чтобы понять, какие ткани были инфицированы SARS-CoV-2, что происходит при попадании инфекции в дыхательные пути, а также как именно вирус в клетках легких влияет на иммунную реакцию организма.Специалисты выяснили, что на ранней фазе вирусная нагрузка в легких достаточно высокая и способствует повышению экспрессии генов для запуска иммунной реакции. На более поздней вирус в ткани уже отсутствует, но слишком тяжелое повреждение легких затрудняет восстановление.Полученные данные показали, что иммунная система способна атаковать SARS-CoV-2, однако эта реакция варьируется между пациентами и даже в разных частях легких одного и того же человека. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша