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Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
Ученые выявили две фазы тяжелой формы COVID-19, сообщает EurekAlert. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:49
2020-12-18T19:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые выявили две фазы тяжелой формы COVID-19, сообщает EurekAlert.Исследователи Массачусетской больницы общего профиля изучили материалы вскрытия умерших от коронавируса пациентов, чтобы понять, какие ткани были инфицированы SARS-CoV-2, что происходит при попадании инфекции в дыхательные пути, а также как именно вирус в клетках легких влияет на иммунную реакцию организма.Специалисты выяснили, что на ранней фазе вирусная нагрузка в легких достаточно высокая и способствует повышению экспрессии генов для запуска иммунной реакции. На более поздней вирус в ткани уже отсутствует, но слишком тяжелое повреждение легких затрудняет восстановление.Полученные данные показали, что иммунная система способна атаковать SARS-CoV-2, однако эта реакция варьируется между пациентами и даже в разных частях легких одного и того же человека. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19

16:49 18.12.2020 (обновлено: 19:01 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые выявили две фазы тяжелой формы COVID-19, сообщает EurekAlert.
Исследователи Массачусетской больницы общего профиля изучили материалы вскрытия умерших от коронавируса пациентов, чтобы понять, какие ткани были инфицированы SARS-CoV-2, что происходит при попадании инфекции в дыхательные пути, а также как именно вирус в клетках легких влияет на иммунную реакцию организма.
Специалисты выяснили, что на ранней фазе вирусная нагрузка в легких достаточно высокая и способствует повышению экспрессии генов для запуска иммунной реакции. На более поздней вирус в ткани уже отсутствует, но слишком тяжелое повреждение легких затрудняет восстановление.
Полученные данные показали, что иммунная система способна атаковать SARS-CoV-2, однако эта реакция варьируется между пациентами и даже в разных частях легких одного и того же человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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