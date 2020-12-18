https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589870140.html

Число случаев COVID-19 в мире превысило 75 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 75 миллионов

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 75 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:24

2020-12-18T12:24

2020-12-18T12:32

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 75 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, по состоянию на 18 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 75 019 857 человек. Более 1,6 миллиона скончались. Выздоровели более 42 миллионов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире