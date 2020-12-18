https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589855070.html
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в России отмечен в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:07
2020-12-18T11:07
2020-12-18T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
краснодарский край
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общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в России отмечен в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,5%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл - 0,6%", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,7% отмечен в Магаданской области, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Оренбургской области, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, Дагестане, Краснодарском крае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589853604.html
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