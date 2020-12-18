https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589855070.html

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в России отмечен в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:07

2020-12-18T11:07

2020-12-18T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

краснодарский край

алтайский край

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в России отмечен в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,5%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл - 0,6%", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,7% отмечен в Магаданской области, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Оренбургской области, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, Дагестане, Краснодарском крае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589853604.html

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

краснодарский край

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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