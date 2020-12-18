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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589854314.html
В Москве выявили 6937 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6937 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6 937, Санкт-Петербурге - 3 757, Подмосковье - 1 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:04
2020-12-18T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6 937, Санкт-Петербурге - 3 757, Подмосковье - 1 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6 937, 2. Санкт-Петербург - 3 757, 3. Московская область - 1 485", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 29, Чукотском автономном округе - 6, Ненецком автономном округе - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 6937 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 18.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6 937, Санкт-Петербурге - 3 757, Подмосковье - 1 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 6 937, 2. Санкт-Петербург - 3 757, 3. Московская область - 1 485", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 29, Чукотском автономном округе - 6, Ненецком автономном округе - 4.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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