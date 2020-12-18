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В Москве выявили 6937 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6937 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6 937, Санкт-Петербурге - 3 757, Подмосковье - 1 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:04
2020-12-18T11:04
2020-12-18T11:04
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6 937, Санкт-Петербурге - 3 757, Подмосковье - 1 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6 937, 2. Санкт-Петербург - 3 757, 3. Московская область - 1 485", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 29, Чукотском автономном округе - 6, Ненецком автономном округе - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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