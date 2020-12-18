https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589853604.html

В России выявили 28 552 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 28 552 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 85 российских регионах зарегистрировали 28 552 случая COVID-19, у 18 процентов заболевших нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:02

2020-12-18T11:02

2020-12-18T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах зарегистрировали 28 552 случая COVID-19, у 18 процентов заболевших нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста сохранился на уровне одного процента. Умерли 611 человек (587 накануне), выздоровели 26 093 пациента (более 26,4 тысячи).На первом месте по числу новых случаев — Москва (6937, днем ранее — 6711). За ней идут Санкт-Петербург (3757), Подмосковье (1485), Нижегородская (503), Свердловская (402), Архангельская (393), Ростовская (389) и Воронежская (388) области. Минимальный прирост — в Еврейской автономии (29), на Чукотке (шесть заболевших) и в Ненецком автономном округе (четыре).Вчера оперштаб сообщал о 28 214 выявленных инфицированных. Таким образом, с весны в России зафиксировали 2 791 220 заразившихся коронавирусом, из них свыше 49,7 тысячи скончались, 2,2 миллиона вылечились.По статистике ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом SARS-CoV2 заразились более 72,8 миллиона, свыше 1,64 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 США (более 17,2 миллиона заболевших), Индия (9,98 миллиона) и Бразилия (7,1 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Турцию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589843244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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