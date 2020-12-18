https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589843244.html

Назван новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

Назван новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

Ученые выяснили, что динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом. Соответствующее исследование... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:04

2020-12-18T10:04

2020-12-18T13:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.Специалисты Американского института физики с помощью моделирования выяснили, как окружающее человека пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе. Сначала они определили схемы воздушного потока, а затем создали программу, которая предсказывала рассеивание облака капель, выбрасываемых изо рта человека при чихании или кашле.Ученые нашли два режима рассеивания. В первом, характерном для открытых пространств, образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось. Во втором, наблюдаемом в узких коридорах, облако отделялось от движущегося человека и оказывалось далеко позади, формируя пузырь.Специалисты пришли к выводу, что из-за концентрации капель в одном месте во втором случае риск заражения при попадании в такое облако был выше.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша