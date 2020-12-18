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Назван новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом
Назван новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом
Ученые выяснили, что динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом. Соответствующее исследование... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:04
2020-12-18T10:04
2020-12-18T13:34
распространение нового коронавируса
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сша
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.Специалисты Американского института физики с помощью моделирования выяснили, как окружающее человека пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе. Сначала они определили схемы воздушного потока, а затем создали программу, которая предсказывала рассеивание облака капель, выбрасываемых изо рта человека при чихании или кашле.Ученые нашли два режима рассеивания. В первом, характерном для открытых пространств, образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось. Во втором, наблюдаемом в узких коридорах, облако отделялось от движущегося человека и оказывалось далеко позади, формируя пузырь.Специалисты пришли к выводу, что из-за концентрации капель в одном месте во втором случае риск заражения при попадании в такое облако был выше.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Ученые выяснили, что динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.
Специалисты Американского института физики с помощью моделирования выяснили, как окружающее человека пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе. Сначала они определили схемы воздушного потока, а затем создали программу, которая предсказывала рассеивание облака капель, выбрасываемых изо рта человека при чихании или кашле.
Ученые нашли два режима рассеивания. В первом, характерном для открытых пространств, образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось. Во втором, наблюдаемом в узких коридорах, облако отделялось от движущегося человека и оказывалось далеко позади, формируя пузырь.
Специалисты пришли к выводу, что из-за концентрации капель в одном месте во втором случае риск заражения при попадании в такое облако был выше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.