Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Институт имени Склифосовского первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19, сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Лабораторная служба института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы первая в Москве выполнила более 1,1 миллиона ПЦР-исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что показатели достигнуты благодаря оперативной работе специалистов, которые освоили новое оборудование и в кратчайшие сроки смогли использовать его на максимальных мощностях. В марте 2020 года департамент здравоохранения Москвы оснастил городские лаборатории автоматическими анализаторами.
"Новые приборы позволяют обрабатывать более 650 проб за 2,5 часа. До появления автоматических анализаторов сотрудники вручную обрабатывали всего 1,5 тысячи тестов в сутки, сегодня этот показатель увеличился до 8 тысяч. В марте этого года 118 новых сотрудников вошли в штат лаборатории Склифа и менее чем через месяц уже установили рекорд – первые в Москве обработали 5 тысяч ПЦР тестов на COVID-19", – цитируют в пресс-службе заведующего научным отделом лабораторной диагностики Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Михаила Годкова.
Уточняется, что каждый день лаборатория анализирует около 3 тысяч тестов на антитела к COVID-19.
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