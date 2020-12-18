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Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
Институт имени Склифосовского первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19, сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:10
2020-12-18T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Институт имени Склифосовского первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19, сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента здравоохранения."Лабораторная служба института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы первая в Москве выполнила более 1,1 миллиона ПЦР-исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что показатели достигнуты благодаря оперативной работе специалистов, которые освоили новое оборудование и в кратчайшие сроки смогли использовать его на максимальных мощностях. В марте 2020 года департамент здравоохранения Москвы оснастил городские лаборатории автоматическими анализаторами.Уточняется, что каждый день лаборатория анализирует около 3 тысяч тестов на антитела к COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19

09:10 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Институт имени Склифосовского первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19, сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Лабораторная служба института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы первая в Москве выполнила более 1,1 миллиона ПЦР-исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Сотрудник лаборатории Гемотест - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Отмечается, что показатели достигнуты благодаря оперативной работе специалистов, которые освоили новое оборудование и в кратчайшие сроки смогли использовать его на максимальных мощностях. В марте 2020 года департамент здравоохранения Москвы оснастил городские лаборатории автоматическими анализаторами.
"Новые приборы позволяют обрабатывать более 650 проб за 2,5 часа. До появления автоматических анализаторов сотрудники вручную обрабатывали всего 1,5 тысячи тестов в сутки, сегодня этот показатель увеличился до 8 тысяч. В марте этого года 118 новых сотрудников вошли в штат лаборатории Склифа и менее чем через месяц уже установили рекорд – первые в Москве обработали 5 тысяч ПЦР тестов на COVID-19", – цитируют в пресс-службе заведующего научным отделом лабораторной диагностики Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Михаила Годкова.
Уточняется, что каждый день лаборатория анализирует около 3 тысяч тестов на антитела к COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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