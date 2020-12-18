https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589836827.html

Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19

Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19

Институт имени Склифосовского первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19, сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:10

2020-12-18T09:10

2020-12-18T09:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Институт имени Склифосовского первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19, сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента здравоохранения."Лабораторная служба института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы первая в Москве выполнила более 1,1 миллиона ПЦР-исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что показатели достигнуты благодаря оперативной работе специалистов, которые освоили новое оборудование и в кратчайшие сроки смогли использовать его на максимальных мощностях. В марте 2020 года департамент здравоохранения Москвы оснастил городские лаборатории автоматическими анализаторами.Уточняется, что каждый день лаборатория анализирует около 3 тысяч тестов на антитела к COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201216/testy-1589514504.html

москва

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2020

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