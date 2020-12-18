https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589823631.html

Опоздавших с тестами на COVID-19 оштрафовали на более 23 миллиона рублей

Опоздавших с тестами на COVID-19 оштрафовали на более 23 миллиона рублей

Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали более чем на 23 миллиона рублей, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T03:11

2020-12-18T03:11

2020-12-18T07:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали более чем на 23 миллиона рублей, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве добавили, что риск заражения коронавирусной инфекцией возрастает при выезде за границу, поэтому при посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса и при симптомах инфекционного заболевания сразу же обращаться к врачу.При посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики — носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, а при появлении симптомов инфекционного заболевания немедленно обращаться к врачу, подчеркнули в ведомстве.Кроме того, при поездках за рубеж следует учитывать, что в ряде стран введены дополнительные санитарные меры, такие как соблюдение изоляции, комендантский час, ограничения на проведение массовых мероприятий и работы общественного транспорта и сферы услуг, уточнили в пресс-службе.В ведомстве напомнили, что по возвращению в Россию в течение трех календарных дней с момента прибытия россиянам надо сдать тест на COVID-19 и разместить информацию о результатах на Едином портале Госуслуг. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589742671.html

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589812928.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество