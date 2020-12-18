https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589823631.html
Опоздавших с тестами на COVID-19 оштрафовали на более 23 миллиона рублей
Опоздавших с тестами на COVID-19 оштрафовали на более 23 миллиона рублей
Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали более чем на 23 миллиона рублей, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T03:11
2020-12-18T03:11
2020-12-18T07:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали более чем на 23 миллиона рублей, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве добавили, что риск заражения коронавирусной инфекцией возрастает при выезде за границу, поэтому при посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса и при симптомах инфекционного заболевания сразу же обращаться к врачу.При посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики — носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, а при появлении симптомов инфекционного заболевания немедленно обращаться к врачу, подчеркнули в ведомстве.Кроме того, при поездках за рубеж следует учитывать, что в ряде стран введены дополнительные санитарные меры, такие как соблюдение изоляции, комендантский час, ограничения на проведение массовых мероприятий и работы общественного транспорта и сферы услуг, уточнили в пресс-службе.В ведомстве напомнили, что по возвращению в Россию в течение трех календарных дней с момента прибытия россиянам надо сдать тест на COVID-19 и разместить информацию о результатах на Едином портале Госуслуг. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589742671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали более чем на 23 миллиона рублей, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей", — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что риск заражения коронавирусной инфекцией возрастает при выезде за границу, поэтому при посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса и при симптомах инфекционного заболевания сразу же обращаться к врачу.
При посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики — носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, а при появлении симптомов инфекционного заболевания немедленно обращаться к врачу, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, при поездках за рубеж следует учитывать, что в ряде стран введены дополнительные санитарные меры, такие как соблюдение изоляции, комендантский час, ограничения на проведение массовых мероприятий и работы общественного транспорта и сферы услуг, уточнили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что по возвращению в Россию в течение трех календарных дней с момента прибытия россиянам надо сдать тест на COVID-19 и разместить информацию о результатах на Едином портале Госуслуг. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.