Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589823631.html
Опоздавших с тестами на COVID-19 оштрафовали на более 23 миллиона рублей
Опоздавших с тестами на COVID-19 оштрафовали на более 23 миллиона рублей
Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали более чем на 23 миллиона рублей, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T03:11
2020-12-18T07:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584535455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51bb87937f0bfafca77316c0a35844b2.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали более чем на 23 миллиона рублей, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве добавили, что риск заражения коронавирусной инфекцией возрастает при выезде за границу, поэтому при посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса и при симптомах инфекционного заболевания сразу же обращаться к врачу.При посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики — носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, а при появлении симптомов инфекционного заболевания немедленно обращаться к врачу, подчеркнули в ведомстве.Кроме того, при поездках за рубеж следует учитывать, что в ряде стран введены дополнительные санитарные меры, такие как соблюдение изоляции, комендантский час, ограничения на проведение массовых мероприятий и работы общественного транспорта и сферы услуг, уточнили в пресс-службе.В ведомстве напомнили, что по возвращению в Россию в течение трех календарных дней с момента прибытия россиянам надо сдать тест на COVID-19 и разместить информацию о результатах на Едином портале Госуслуг. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589742671.html
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589812928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584535455_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4dab2092315a3fa80ffc39e25134e5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Опоздавших с тестами на COVID-19 оштрафовали на более 23 миллиона рублей

03:11 18.12.2020 (обновлено: 07:45 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в международном аэропорту "Толмачёво" в Новосибирске
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали более чем на 23 миллиона рублей, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей", — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что риск заражения коронавирусной инфекцией возрастает при выезде за границу, поэтому при посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса и при симптомах инфекционного заболевания сразу же обращаться к врачу.
При посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики — носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, а при появлении симптомов инфекционного заболевания немедленно обращаться к врачу, подчеркнули в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 16:44Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин оценил возможные сроки пандемии
Кроме того, при поездках за рубеж следует учитывать, что в ряде стран введены дополнительные санитарные меры, такие как соблюдение изоляции, комендантский час, ограничения на проведение массовых мероприятий и работы общественного транспорта и сферы услуг, уточнили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что по возвращению в Россию в течение трех календарных дней с момента прибытия россиянам надо сдать тест на COVID-19 и разместить информацию о результатах на Едином портале Госуслуг. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Молодые люди около одного из пабов в Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 22:12Распространение нового коронавируса
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:50В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:47Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
Лента новостейМолния