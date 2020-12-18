https://ria.ru/20201218/konkurs-1589885647.html

Лучшей швеей стала представительница Ивановской области

Лучшей швеей стала представительница Ивановской области

По итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея", объявленным в пятницу, 18... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:23

2020-12-18T13:23

2020-12-18T13:23

ивановская область

кинешма

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ИВАНОВО, 18 дек – РИА Новости. По итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея", объявленным в пятницу, 18 декабря, первое место в соревновании заняла швея из Кинешмы Наталья Алетина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.Он добавил, что победительниц ожидают призы и денежное вознаграждение. На финальном этапе конкурса участники демонстрировали свои знания технологии швейного производства и умение в изготовлении швейных изделий высокого качества, ответили на теоретические вопросы и выполнили практическое задание – пошив женского платья из хлопчатобумажной ткани.Федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" проходил в Ивановской области 10 декабря в онлайн-формате. Регион впервые за несколько лет принимал конкурс профессионального мастерства такого уровня. Инициатором проведения соревнования выступило правительство Ивановской области совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В конкурсе приняли участие швеи - победители региональных отборов из 12 регионов: республик Башкортостан и Хакасия, Краснодарского, Красноярского краев, Волгоградской, Калужской, Кировской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Ивановской областей.

https://ria.ru/20201209/biznes-1588349393.html

кинешма

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