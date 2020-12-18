Роуд-шоу конкурса Стенина стартует в Демократической Республике Конго
© Фото : Джон Весселс, StenincontestЖенщины оплакивают кончину члена семьи во время похорон на окраине города Бени, провинция Северное Киву
© Фото : Джон Весселс, Stenincontest
КИНШАСА, 18 дек – Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина стартовало в столице ДРК. В пятницу в Свободном университете Киншасы при поддержке Посольства России в Демократической Республике Конго открылась выставка лучших молодых фотографов планеты - победителей конкурса, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Выставка работает до 24 декабря, вход на выставку свободный.
Экспозиция в Киншасе включила порядка 60 фотографий молодых репортеров из России, ЮАР, Испании, Италии, Франции, Израиля, Сирии, Белоруссии, Кыргызстана. В нее вошли не только победные кадры 2020 года: на выставке представлены работы за все шесть лет существования конкурса, с момента его старта в декабре 2014 года.
Среди главных тем экспозиции – глобальные гуманитарные вызовы, вопросы экологии и национального самоопределения, социальные проблемы. Все выставочные работы отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.
Открывая выставку, посол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов сказал: "Выставка подобного масштаба проходит в истории дипломатических отношений России и ДР Конго впервые, что знаменательно в год празднования шестидесятилетия их установления. Фотография в арсенале современных медиа – самый объективный способ донести до людей в разных уголках мира правду о происходящих событиях. Фотография – многонациональна, и может говорить со зрителем поверх любых границ. Мы рады, что конкурс памяти российского журналиста, фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина с каждым годом пополняется новыми блестящими работами. Его участники своим творчеством доказывают, что фотография может менять жизни людей к лучшему, находить решения множеству проблем современного общества. И мы хотели, чтобы зрители в Киншасе увидели этих работ как можно больше: именно поэтому наша экспозиция включает фотографии победителей за все годы существования конкурса".
Он также отметил роль Свободного университета Киншасы в организации выставки: "Свободный университет Киншасы инициативно выступил в качестве площадки для фотовыставки, что, на мой взгляд, неслучайно. Молодое поколение конголезцев тянется к России, студенты активно пытаются восполнить недостаток знаний о нашей стране, осознанно стремятся к "информационному балансу".
В своем видеообращении к участникам и гостям церемонии открытия куратор конкурса имени Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "Фотожурналисты из стран африканского континента – одни из самых активных среди участников конкурса, они неоднократно становились победителями в его номинациях. Не был исключением и 2020 год – в номинации "Главные новости" серия "Эбола: ДР Конго" фотожурналиста из ЮАР Джона Весселса завоевала "бронзу" и была отмечена специальным призом "За гуманитарную фотографию" партнера конкурса, одной из ведущих гуманитарных организаций мира - Международного комитета Красного Креста".
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Оксана Олейник также поблагодарила Посольство России в Демократической республике Конго за помощь в организации выставки: "Уверена, что совместно нам удалось поддержать молодые и начинающие таланты современной фотожурналистики, а также еще больше сблизить наши страны".
Жозеф Нса Йомбе, Ответственный за Сотрудничество в Свободном университете Киншасы: "Мы счастливы принять выставку работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Для руководства Свободного университета Киншасы эта выставка при поддержке Посольства Российской Федерации в ДР Конго является примером, который нужен южным университетам, чтобы открыться миру и соответствовать нынешним задачам".
В планах выставочного турне конкурса имени Стенина-2020 посетить и другие страны, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19. До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи.
Прием работ на конкурс 2021 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина, имя которого конкурс носит. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.
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О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.