https://ria.ru/20201218/konkurs-1589804367.html

Роуд-шоу конкурса Стенина стартует в Демократической Республике Конго

Роуд-шоу конкурса Стенина стартует в Демократической Республике Конго

Мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина стартовало в столице ДРК. В пятницу в Свободном университете Киншасы при... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:00

2020-12-18T14:00

2020-12-18T14:00

россия

миа "россия сегодня"

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

андрей стенин

демократическая республика конго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589802892_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_09b9833bcc1427ae7140012cfcd63c74.jpg

КИНШАСА, 18 дек – Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина стартовало в столице ДРК. В пятницу в Свободном университете Киншасы при поддержке Посольства России в Демократической Республике Конго открылась выставка лучших молодых фотографов планеты - победителей конкурса, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Выставка работает до 24 декабря, вход на выставку свободный.Экспозиция в Киншасе включила порядка 60 фотографий молодых репортеров из России, ЮАР, Испании, Италии, Франции, Израиля, Сирии, Белоруссии, Кыргызстана. В нее вошли не только победные кадры 2020 года: на выставке представлены работы за все шесть лет существования конкурса, с момента его старта в декабре 2014 года.Среди главных тем экспозиции – глобальные гуманитарные вызовы, вопросы экологии и национального самоопределения, социальные проблемы. Все выставочные работы отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.Он также отметил роль Свободного университета Киншасы в организации выставки: "Свободный университет Киншасы инициативно выступил в качестве площадки для фотовыставки, что, на мой взгляд, неслучайно. Молодое поколение конголезцев тянется к России, студенты активно пытаются восполнить недостаток знаний о нашей стране, осознанно стремятся к "информационному балансу".Оксана Олейник также поблагодарила Посольство России в Демократической республике Конго за помощь в организации выставки: "Уверена, что совместно нам удалось поддержать молодые и начинающие таланты современной фотожурналистики, а также еще больше сблизить наши страны".В планах выставочного турне конкурса имени Стенина-2020 посетить и другие страны, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19. До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи.Прием работ на конкурс 2021 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина, имя которого конкурс носит. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20201023/stenin-1580464470.html

https://ria.ru/20201022/konkurs-1580848588.html

россия

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, андрей стенин, демократическая республика конго