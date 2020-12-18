Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/konkurs-1589804367.html
Роуд-шоу конкурса Стенина стартует в Демократической Республике Конго
Роуд-шоу конкурса Стенина стартует в Демократической Республике Конго
Мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина стартовало в столице ДРК. В пятницу в Свободном университете Киншасы при... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:00
2020-12-18T14:00
россия
миа "россия сегодня"
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
андрей стенин
демократическая республика конго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589802892_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_09b9833bcc1427ae7140012cfcd63c74.jpg
КИНШАСА, 18 дек – Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина стартовало в столице ДРК. В пятницу в Свободном университете Киншасы при поддержке Посольства России в Демократической Республике Конго открылась выставка лучших молодых фотографов планеты - победителей конкурса, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Выставка работает до 24 декабря, вход на выставку свободный.Экспозиция в Киншасе включила порядка 60 фотографий молодых репортеров из России, ЮАР, Испании, Италии, Франции, Израиля, Сирии, Белоруссии, Кыргызстана. В нее вошли не только победные кадры 2020 года: на выставке представлены работы за все шесть лет существования конкурса, с момента его старта в декабре 2014 года.Среди главных тем экспозиции – глобальные гуманитарные вызовы, вопросы экологии и национального самоопределения, социальные проблемы. Все выставочные работы отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.Он также отметил роль Свободного университета Киншасы в организации выставки: "Свободный университет Киншасы инициативно выступил в качестве площадки для фотовыставки, что, на мой взгляд, неслучайно. Молодое поколение конголезцев тянется к России, студенты активно пытаются восполнить недостаток знаний о нашей стране, осознанно стремятся к "информационному балансу".Оксана Олейник также поблагодарила Посольство России в Демократической республике Конго за помощь в организации выставки: "Уверена, что совместно нам удалось поддержать молодые и начинающие таланты современной фотожурналистики, а также еще больше сблизить наши страны".В планах выставочного турне конкурса имени Стенина-2020 посетить и другие страны, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19. До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи.Прием работ на конкурс 2021 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина, имя которого конкурс носит. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20201023/stenin-1580464470.html
https://ria.ru/20201022/konkurs-1580848588.html
россия
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589802892_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d1bb575c47b421b44c8bcff054c22bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, андрей стенин, демократическая республика конго

Роуд-шоу конкурса Стенина стартует в Демократической Республике Конго

14:00 18.12.2020
 
© Фото : Джон Весселс, StenincontestЖенщины оплакивают кончину члена семьи во время похорон на окраине города Бени, провинция Северное Киву
Женщины оплакивают кончину члена семьи во время похорон на окраине города Бени, провинция Северное Киву - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Джон Весселс, Stenincontest
Читать ria.ru в
КИНШАСА, 18 дек – Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина стартовало в столице ДРК. В пятницу в Свободном университете Киншасы при поддержке Посольства России в Демократической Республике Конго открылась выставка лучших молодых фотографов планеты - победителей конкурса, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Выставка работает до 24 декабря, вход на выставку свободный.
Экспозиция в Киншасе включила порядка 60 фотографий молодых репортеров из России, ЮАР, Испании, Италии, Франции, Израиля, Сирии, Белоруссии, Кыргызстана. В нее вошли не только победные кадры 2020 года: на выставке представлены работы за все шесть лет существования конкурса, с момента его старта в декабре 2014 года.
Среди главных тем экспозиции – глобальные гуманитарные вызовы, вопросы экологии и национального самоопределения, социальные проблемы. Все выставочные работы отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.
Открывая выставку, посол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов сказал: "Выставка подобного масштаба проходит в истории дипломатических отношений России и ДР Конго впервые, что знаменательно в год празднования шестидесятилетия их установления. Фотография в арсенале современных медиа – самый объективный способ донести до людей в разных уголках мира правду о происходящих событиях. Фотография – многонациональна, и может говорить со зрителем поверх любых границ. Мы рады, что конкурс памяти российского журналиста, фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина с каждым годом пополняется новыми блестящими работами. Его участники своим творчеством доказывают, что фотография может менять жизни людей к лучшему, находить решения множеству проблем современного общества. И мы хотели, чтобы зрители в Киншасе увидели этих работ как можно больше: именно поэтому наша экспозиция включает фотографии победителей за все годы существования конкурса".
Он также отметил роль Свободного университета Киншасы в организации выставки: "Свободный университет Киншасы инициативно выступил в качестве площадки для фотовыставки, что, на мой взгляд, неслучайно. Молодое поколение конголезцев тянется к России, студенты активно пытаются восполнить недостаток знаний о нашей стране, осознанно стремятся к "информационному балансу".
В своем видеообращении к участникам и гостям церемонии открытия куратор конкурса имени Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "Фотожурналисты из стран африканского континента – одни из самых активных среди участников конкурса, они неоднократно становились победителями в его номинациях. Не был исключением и 2020 год – в номинации "Главные новости" серия "Эбола: ДР Конго" фотожурналиста из ЮАР Джона Весселса завоевала "бронзу" и была отмечена специальным призом "За гуманитарную фотографию" партнера конкурса, одной из ведущих гуманитарных организаций мира - Международного комитета Красного Креста".
Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00Культура
Нерв волнующего события. Лучшие фото конкурса Стенина
Оксана Олейник также поблагодарила Посольство России в Демократической республике Конго за помощь в организации выставки: "Уверена, что совместно нам удалось поддержать молодые и начинающие таланты современной фотожурналистики, а также еще больше сблизить наши страны".
Жозеф Нса Йомбе, Ответственный за Сотрудничество в Свободном университете Киншасы: "Мы счастливы принять выставку работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Для руководства Свободного университета Киншасы эта выставка при поддержке Посольства Российской Федерации в ДР Конго является примером, который нужен южным университетам, чтобы открыться миру и соответствовать нынешним задачам".
В планах выставочного турне конкурса имени Стенина-2020 посетить и другие страны, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19. До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи.
Прием работ на конкурс 2021 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина, имя которого конкурс носит. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.
Итоги конкурса имени Андрея Стенина-2020 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 16:19Культура
Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
РоссияМИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаАндрей СтенинДемократическая Республика Конго
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:50В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:47Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
Лента новостейМолния