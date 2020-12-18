https://ria.ru/20201218/klip-1589972572.html

Глава общественной палаты Башкирии объяснил клип в стиле Моргенштерна

Глава общественной палаты Башкирии объяснил клип в стиле Моргенштерна

Председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов пояснил РИА Новости, что снял клип о чиновнике-коррупционере в ответ на саркастичный вопрос... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T20:04

2020-12-18T20:04

2020-12-18T20:04

ростислав мурзагулов

моргенштерн (алишер моргенштерн)

юрий дудь

радий хабиров

общество

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УФА, 18 дек - РИА Новости. Председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов пояснил РИА Новости, что снял клип о чиновнике-коррупционере в ответ на саркастичный вопрос журналиста Юрия Дудя об отношениях с региональными властями в интервью с рэпером Моргенштерном.Ранее в YouTube было опубликовано интервью журналиста Юрия Дудя с уфимским рэпером Моргенштерном (Алишером Валеевым), где он спросил музыканта, действительно ли тот близко общается с представителями власти Башкирии."На самом деле я изображаю чиновника такого, каким он является по мнению Дудя... Это был странный вопрос, и мы с Алишером решили, что над этим надо посмеяться, предъявлять каких-то претензий не хотелось и мы сняли клип", - рассказал Мурзагулов РИА Новости.Мурзагулов в клипе играет чиновника-коррупционера: с двумя чемоданами с надписями "взятка" и "откат" он входит в дом правительства Башкирии, в кабинете пьет алкоголь, швыряется деньгами, издевается над подчиненными и пристает к секретарше.По его словам, клип снят не в здании администрации Башкирии, там сделан один кадр у входа, остальные сцены снимались в другом месте.На вопрос, как отреагировал на клип глава региона Радий Хабиров, Мурзагулов заявил, что "у руководителя республики есть дела поважнее, чем смотреть юмористические клипы сотрудников общественных палат".Мурзагулов ранее являлся главой совета директоров АО "Башинформ", объединяющего все башкирские государственные СМИ, а сейчас избран председателем общественной палаты Башкирии.

https://ria.ru/20201218/anime-1589860114.html

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ростислав мурзагулов, моргенштерн (алишер моргенштерн), юрий дудь, радий хабиров, общество