https://ria.ru/20201218/kitay-1589989038.html
Помпео обвинил Китай в помехах ВОЗ и неэффективности вакцины
Помпео обвинил Китай в помехах ВОЗ и неэффективности вакцины
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в воспрепятствовании работе ВОЗ и в том, что эффективность разрабатываемых в Китае вакцин не подтверждена. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T22:58
2020-12-18T22:58
2020-12-18T22:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
майк помпео
воз
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в воспрепятствовании работе ВОЗ и в том, что эффективность разрабатываемых в Китае вакцин не подтверждена."Коммунистическая партия Китая по-прежнему распространяет дезинформацию о вирусе и мешает расследованию ВОЗ по его возникновению и распространению. Она также продвигает вакцины, по которым нет важных данных по безопасности и эффективности из-за полного неуважения к принципу транспарентности и ответственности относительно важнейших испытаний. Оба действия подвергают опасности граждан Китая и весь мир", - говорится в заявлении Помпео.Он при этом заявил, что вирус победят "США и другие свободные страны, такие как Германия и Великобритания".Китай претензии США по COVID-19 отвергает.В пятницу ВОЗ заявила, что международная команда экспертов направится в начале января в Китай, чтобы изучить происхождение вируса.Газета South China Morning Post сообщила в пятницу, что Китай намерен привить от коронавируса 50 миллионов человек до китайского Нового года (в 2021 году отмечается 12 февраля). Речь идет о китайских вакцинах производства Sinopharm и Sinovac Biotech.
https://ria.ru/20201215/bayden-1589281949.html
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коронавирус covid-19, майк помпео, воз, германия, китай, сша, в мире