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В Кишиневе протестуют фермеры и водители транспорта
В Кишиневе протестуют фермеры и водители транспорта
Молдавские аграрии в пятницу вновь вышли на протест, требуя повышения компенсаций за погибший урожай или отставки кабмина, к акции присоединились водители... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:54
2020-12-18T13:54
2020-12-18T13:54
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Молдавские аграрии в пятницу вновь вышли на протест, требуя повышения компенсаций за погибший урожай или отставки кабмина, к акции присоединились водители пассажирского транспорта, заявил председатель Федерации фермеров Молдавии Василий Мырзенко.Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, они разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. В среду акция протеста переместилась к зданию парламента и частично заблокировала движение транспорта в центре Кишинева. Фермеры требовали увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи, и отменить запланированное повышение НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%. Аграрии настаивали, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку, те же условия выдвинуты парламенту. Фермеры обещали возобновить протест в пятницу, если власти не согласятся внести поправку в закон о госбюджете, которая будет гарантировать увеличение размера субсидий."Наши требования в очередной раз проигнорированы. Не надо говорить, что у страны нет денег, они просто плохо распределяются. У нас проблемы с администрированием, власти не могут нам помочь и не могут найти силы уйти в отставку. Сегодня к нам присоединились и водители", - сказал Мырзенко.Он подчеркнул, что фермеры не готовы отказаться от своих требований, но для того, чтобы добиться реальных результатов, на улицы должно выйти больше людей.Чтобы поддержать фермеров, по центру Кишинева проехала колонна автобусов и маршрутных такси, водители звуковыми сигналами привлекали внимание к протесту."Мы присоединяемся к протесту фермеров и поддерживаем все требования, потому что понимаем их проблемы. Спасибо, что вы зажгли искру, надеемся, что представители всех отраслей экономики присоединятся к протесту, потому что у всех есть проблемы", - заявил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря.
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молдавия, кишинев, в мире
КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости.
Молдавские аграрии в пятницу вновь вышли на протест, требуя повышения компенсаций за погибший урожай или отставки кабмина, к акции присоединились водители пассажирского транспорта, заявил председатель Федерации фермеров Молдавии
Василий Мырзенко.
Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, они разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. В среду акция протеста переместилась к зданию парламента и частично заблокировала движение транспорта в центре Кишинева
. Фермеры требовали увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи, и отменить запланированное повышение НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%. Аграрии настаивали, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку, те же условия выдвинуты парламенту. Фермеры обещали возобновить протест в пятницу, если власти не согласятся внести поправку в закон о госбюджете, которая будет гарантировать увеличение размера субсидий.
"Наши требования в очередной раз проигнорированы. Не надо говорить, что у страны нет денег, они просто плохо распределяются. У нас проблемы с администрированием, власти не могут нам помочь и не могут найти силы уйти в отставку. Сегодня к нам присоединились и водители", - сказал Мырзенко.
Он подчеркнул, что фермеры не готовы отказаться от своих требований, но для того, чтобы добиться реальных результатов, на улицы должно выйти больше людей.
Чтобы поддержать фермеров, по центру Кишинева проехала колонна автобусов и маршрутных такси, водители звуковыми сигналами привлекали внимание к протесту.
"Мы присоединяемся к протесту фермеров и поддерживаем все требования, потому что понимаем их проблемы. Спасибо, что вы зажгли искру, надеемся, что представители всех отраслей экономики присоединятся к протесту, потому что у всех есть проблемы", - заявил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.
Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря.