https://ria.ru/20201218/kiberbezopasnost-1589849586.html
Эксперт посоветовал заходить в онлайн-банк с отдельного устройства
Эксперт посоветовал заходить в онлайн-банк с отдельного устройства
Россияне могут обезопасить свои данные и финансы от злоумышленников, используя онлайн-банк и корпоративные приложения на отдельном устройстве, рассказал в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:41
2020-12-18T10:41
2020-12-18T11:09
ростелеком
технологии
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне могут обезопасить свои данные и финансы от злоумышленников, используя онлайн-банк и корпоративные приложения на отдельном устройстве, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов."У вас должно быть отдельное устройство (например, компьютер) для онлайн-банка и корпоративных приложений и отдельное – для посещений недоверенных сайтов. Эти два мира не должны пересекаться. Ну и, конечно, лучше не заходить туда, где предлагают что-то скачать бесплатно, без рекламы и без регистрации", - сообщил он.По словам эксперта, люди обычно нарушают правила кибергигиены, потому что "им так удобнее" - придумать один легко запоминающийся пароль и использовать его для всех аккаунтов."Но важно помнить, что это удобство дорого обходится: получив ваши логин и пароль от аккаунта на одном слабо защищенном ресурсе – например, интернет-магазине, злоумышленники попробуют использовать их для взлома всех остальных ваших учетных записей. А это уже может быть и интернет-банк, и почта. Поэтому первое правило – парольная политика, длинные, сложные, неповторяющиеся пароли, которые хотя бы и раз в полгода надо менять", - советует он.Еще одно важное правило кибербезопасности - установка обновлений программ или операционных систем. "Если у вас на телефоне, планшете или компьютере не установлено 10 обновлений, вы в опасности. … Как только у вас появляются предложения обновить ПО, нужно это делать, не откладывая. Вам дают в руки инструмент защиты – используйте его", - добавил эксперт.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20201216/uyazvimost-1589587738.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростелеком, технологии, общество
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Россияне могут обезопасить свои данные и финансы от злоумышленников, используя онлайн-банк и корпоративные приложения на отдельном устройстве, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома
" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
"У вас должно быть отдельное устройство (например, компьютер) для онлайн-банка и корпоративных приложений и отдельное – для посещений недоверенных сайтов. Эти два мира не должны пересекаться. Ну и, конечно, лучше не заходить туда, где предлагают что-то скачать бесплатно, без рекламы и без регистрации", - сообщил он.
По словам эксперта, люди обычно нарушают правила кибергигиены, потому что "им так удобнее" - придумать один легко запоминающийся пароль и использовать его для всех аккаунтов.
"Но важно помнить, что это удобство дорого обходится: получив ваши логин и пароль от аккаунта на одном слабо защищенном ресурсе – например, интернет-магазине, злоумышленники попробуют использовать их для взлома всех остальных ваших учетных записей. А это уже может быть и интернет-банк, и почта. Поэтому первое правило – парольная политика, длинные, сложные, неповторяющиеся пароли, которые хотя бы и раз в полгода надо менять", - советует он.
Еще одно важное правило кибербезопасности - установка обновлений программ или операционных систем. "Если у вас на телефоне, планшете или компьютере не установлено 10 обновлений, вы в опасности. … Как только у вас появляются предложения обновить ПО, нужно это делать, не откладывая. Вам дают в руки инструмент защиты – используйте его", - добавил эксперт.