https://ria.ru/20201218/kiberbezopasnost-1589849586.html

Эксперт посоветовал заходить в онлайн-банк с отдельного устройства

Эксперт посоветовал заходить в онлайн-банк с отдельного устройства

Россияне могут обезопасить свои данные и финансы от злоумышленников, используя онлайн-банк и корпоративные приложения на отдельном устройстве, рассказал в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:41

2020-12-18T10:41

2020-12-18T11:09

ростелеком

технологии

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне могут обезопасить свои данные и финансы от злоумышленников, используя онлайн-банк и корпоративные приложения на отдельном устройстве, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов."У вас должно быть отдельное устройство (например, компьютер) для онлайн-банка и корпоративных приложений и отдельное – для посещений недоверенных сайтов. Эти два мира не должны пересекаться. Ну и, конечно, лучше не заходить туда, где предлагают что-то скачать бесплатно, без рекламы и без регистрации", - сообщил он.По словам эксперта, люди обычно нарушают правила кибергигиены, потому что "им так удобнее" - придумать один легко запоминающийся пароль и использовать его для всех аккаунтов."Но важно помнить, что это удобство дорого обходится: получив ваши логин и пароль от аккаунта на одном слабо защищенном ресурсе – например, интернет-магазине, злоумышленники попробуют использовать их для взлома всех остальных ваших учетных записей. А это уже может быть и интернет-банк, и почта. Поэтому первое правило – парольная политика, длинные, сложные, неповторяющиеся пароли, которые хотя бы и раз в полгода надо менять", - советует он.Еще одно важное правило кибербезопасности - установка обновлений программ или операционных систем. "Если у вас на телефоне, планшете или компьютере не установлено 10 обновлений, вы в опасности. … Как только у вас появляются предложения обновить ПО, нужно это делать, не откладывая. Вам дают в руки инструмент защиты – используйте его", - добавил эксперт.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201216/uyazvimost-1589587738.html

https://ria.ru/20201214/khakery-1589180719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростелеком, технологии, общество