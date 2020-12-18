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В "Ростелекоме" оценили затраты хакеров на кибератаки
В "Ростелекоме" оценили затраты хакеров на кибератаки
Стоимость кибератак на государственную информационную инфраструктуру составляет 1,5 миллиона долларов, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:45
2020-12-18T11:09
ростелеком
технологии
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стоимость кибератак на государственную информационную инфраструктуру составляет 1,5 миллиона долларов, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов."Часто хакеры финансово вкладываются в нападение больше, чем компании в защиту. Это, разумеется, создает определенный разрыв между их возможностями. Стоимость атаки на государственную информационную инфраструктуру может достигать сегодня 1,5 миллиона долларов", - сообщил он."За такими атаками стоят очень квалифицированные люди – несколько десятков человек, создающих атакующее ПО и осуществляющих атаку. Кто им противостоит в каждой конкретной организации? Два-три специалиста, обычно без практического опыта борьбы со злоумышленниками такого уровня. Это несоизмеримо", - добавил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201218/khakery-1589828985.html
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ростелеком, технологии

В "Ростелекоме" оценили затраты хакеров на кибератаки

09:45 18.12.2020 (обновлено: 11:09 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стоимость кибератак на государственную информационную инфраструктуру составляет 1,5 миллиона долларов, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
"Часто хакеры финансово вкладываются в нападение больше, чем компании в защиту. Это, разумеется, создает определенный разрыв между их возможностями. Стоимость атаки на государственную информационную инфраструктуру может достигать сегодня 1,5 миллиона долларов", - сообщил он.
Хакер - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
06:32
В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
"За такими атаками стоят очень квалифицированные люди – несколько десятков человек, создающих атакующее ПО и осуществляющих атаку. Кто им противостоит в каждой конкретной организации? Два-три специалиста, обычно без практического опыта борьбы со злоумышленниками такого уровня. Это несоизмеримо", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 14:18
Сенатор: около половины кибератак на объекты РФ идут из США
 
РостелекомТехнологии
 
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