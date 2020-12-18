https://ria.ru/20201218/kiberataka-1589840700.html

В "Ростелекоме" оценили затраты хакеров на кибератаки

В "Ростелекоме" оценили затраты хакеров на кибератаки

Стоимость кибератак на государственную информационную инфраструктуру составляет 1,5 миллиона долларов, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:45

2020-12-18T09:45

2020-12-18T11:09

ростелеком

технологии

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стоимость кибератак на государственную информационную инфраструктуру составляет 1,5 миллиона долларов, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов."Часто хакеры финансово вкладываются в нападение больше, чем компании в защиту. Это, разумеется, создает определенный разрыв между их возможностями. Стоимость атаки на государственную информационную инфраструктуру может достигать сегодня 1,5 миллиона долларов", - сообщил он."За такими атаками стоят очень квалифицированные люди – несколько десятков человек, создающих атакующее ПО и осуществляющих атаку. Кто им противостоит в каждой конкретной организации? Два-три специалиста, обычно без практического опыта борьбы со злоумышленниками такого уровня. Это несоизмеримо", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201218/khakery-1589828985.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/kiberataki-1589326367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростелеком, технологии