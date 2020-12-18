Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/kaspiy-1589827615.html
В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Раньше обычного начало замерзать Азовское море, а на севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T05:23
2020-12-18T09:31
россия
каспийское море
азовское море
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
лед
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589839111_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_2166efa8daa4836fad6f556be6eb9d39.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Раньше обычного начало замерзать Азовское море, а на севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Из-за того, что значительные морозы отмечались на юге европейской части России. Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем по оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20201215/pogoda-1589237629.html
россия
каспийское море
азовское море
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589839111_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_eddb25eaa237ec67f2afe2621dd40c61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, каспийское море, азовское море, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, лед, общество

В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины

05:23 18.12.2020 (обновлено: 09:31 18.12.2020)
 
© РИА Новости / NewsTeam / Перейти в фотобанкВид на замерзшее Каспийское море с городского пляжа Махачкалы
Вид на замерзшее Каспийское море с городского пляжа Махачкалы - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / NewsTeam
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Раньше обычного начало замерзать Азовское море, а на севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Из-за того, что значительные морозы отмечались на юге европейской части России. Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем по оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда", - сказал Вильфанд.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 00:36
В Гидрометцентре назвали регион с самой неблагоприятной погодой
 
РоссияКаспийское мореАзовское мореРоман ВильфандГидрометцентрМоскваледОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:50В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:47Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
15:45В Южной Калифорнии в реанимациях не осталось свободных мест
Лента новостейМолния