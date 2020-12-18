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В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Раньше обычного начало замерзать Азовское море, а на севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T05:23
2020-12-18T05:23
2020-12-18T09:31
россия
каспийское море
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роман вильфанд
гидрометцентр
москва
лед
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Раньше обычного начало замерзать Азовское море, а на севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Из-за того, что значительные морозы отмечались на юге европейской части России. Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем по оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20201215/pogoda-1589237629.html
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