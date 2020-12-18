https://ria.ru/20201218/karta-1589846596.html

Центробанк продлил на полгода срок перевода пенсий на карты "Мир"

Центробанк продлил на полгода срок перевода пенсий на карты "Мир"

Перевод пенсий и иных социальных выплат россиян на карту "Мир" продлен до 1 июля 2021 года, следует из информационного письма ЦБ. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:34

2020-12-18T10:34

2020-12-18T15:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Перевод пенсий и иных социальных выплат россиян на карту "Мир" продлен до 1 июля 2021 года, следует из информационного письма ЦБ.Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную систему должен завершиться до 1 июля этого года, потом срок был продлен до 1 октября, а затем — до конца года."Банк России информирует о неприменении до 1 июля 2021 года мер за нарушение кредитными организациями пункта 2 части 5 статьи 305 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и приложения 13 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" в связи с зачислением пенсии и иных социальных выплат <...> на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами", — сказано в документе.Кроме того, регулятор рекомендовал банкам организовать дистанционное взаимодействие с клиентами, получающими пенсии и соцвыплаты на платежные карты, для выпуска им национальных платежных инструментов и их доставки при наличии такой возможности.Одновременно ЦБ посоветовал банкам в случае истечения срока действия платежных карт у пенсионеров обеспечивать до 1 июля 2021 года доступность совершения операций с картами и после истечения срока действия с учетом применяемых кредитными организациями систем управления рисками и условий использования платежных карт."С учетом изложенного рекомендуем <...> уведомить клиентов — физических лиц, получающих пенсионные выплаты, о возможности использования платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии необходимости получения новой карты в офисах кредитной организации до 1 июля 2021 года. При этом рекомендуется информировать указанных клиентов о возможности отказаться (в случае их желания) от продления срока действия имеющихся у них платежных карт, срок действия которых истек", — заключил регулятор.

https://ria.ru/20201218/vyplata-1589838140.html

https://ria.ru/20201217/pensii-1589713825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика