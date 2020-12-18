https://ria.ru/20201218/kariby-1589931726.html

Остров в Карибском море вводит ограничения для иностранных туристов

Остров в Карибском море вводит ограничения для иностранных туристов

Гренада — райский остров в Карибском море – вводит ряд ограничений из-за растущего числа заболевших коронавирусом, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T18:46

2020-12-18T18:46

2020-12-18T18:46

туризм

коронавирус covid-19

туризм

карибское море

новости - туризм

гренада

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Гренада — райский остров в Карибском море – вводит ряд ограничений из-за растущего числа заболевших коронавирусом, сообщает Travel and Leisure.До середины декабря Гренада входила в число стран с наименьшим числом зараженных COVID-19 — там было зарегистрировано всего 45 случаев коронавируса и не было смертей. На этой неделе в ходе планового тестирования диагноз был подтвержден сразу у 26 сотрудников одного из отелей острова, сообщило министерства здравоохранения страны.Чиновники полагают, что в ближайшее время число зараженных вырастет, поскольку половина выявленных проживало в одном доме с другими сотрудниками гостиницы.Правительство принимает превентивные меры и предписывает отправить на удаленку работников предприятий, для которых это возможно. Также будет ограничено движении общественного транспорта — он прекратит работать в 22 часов. Рестораны и бары смогут обслуживать клиентов, продавая еду на вынос либо доставляя ее. Собрания с числом участников более десяти — запрещены.Прибывающие из-за рубежа теперь должны предоставить справку с отрицательными результатами анализа на коронавирус. Причем прием туристов приостановлен, но уже въехавшие на остров смогут отдыхать до момента запланированного вылета домой.

https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html

карибское море

гренада

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коронавирус covid-19, туризм, карибское море, новости - туризм, гренада