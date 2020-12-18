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Остров в Карибском море вводит ограничения для иностранных туристов
Остров в Карибском море вводит ограничения для иностранных туристов
Гренада — райский остров в Карибском море – вводит ряд ограничений из-за растущего числа заболевших коронавирусом, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:46
2020-12-18T18:46
2020-12-18T18:46
туризм
коронавирус covid-19
туризм
карибское море
новости - туризм
гренада
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Гренада — райский остров в Карибском море – вводит ряд ограничений из-за растущего числа заболевших коронавирусом, сообщает Travel and Leisure.До середины декабря Гренада входила в число стран с наименьшим числом зараженных COVID-19 — там было зарегистрировано всего 45 случаев коронавируса и не было смертей. На этой неделе в ходе планового тестирования диагноз был подтвержден сразу у 26 сотрудников одного из отелей острова, сообщило министерства здравоохранения страны.Чиновники полагают, что в ближайшее время число зараженных вырастет, поскольку половина выявленных проживало в одном доме с другими сотрудниками гостиницы.Правительство принимает превентивные меры и предписывает отправить на удаленку работников предприятий, для которых это возможно. Также будет ограничено движении общественного транспорта — он прекратит работать в 22 часов. Рестораны и бары смогут обслуживать клиентов, продавая еду на вынос либо доставляя ее. Собрания с числом участников более десяти — запрещены.Прибывающие из-за рубежа теперь должны предоставить справку с отрицательными результатами анализа на коронавирус. Причем прием туристов приостановлен, но уже въехавшие на остров смогут отдыхать до момента запланированного вылета домой.
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коронавирус covid-19, туризм, карибское море, новости - туризм, гренада
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Гренада — райский остров в Карибском море – вводит ряд ограничений из-за растущего числа заболевших коронавирусом, сообщает
Travel and Leisure.
До середины декабря Гренада входила в число стран с наименьшим числом зараженных COVID-19 — там было зарегистрировано всего 45 случаев коронавируса и не было смертей.
На этой неделе в ходе планового тестирования диагноз был подтвержден сразу у 26 сотрудников одного из отелей острова, сообщило министерства здравоохранения страны.
Чиновники полагают, что в ближайшее время число зараженных вырастет, поскольку половина выявленных проживало в одном доме с другими сотрудниками гостиницы.
Правительство принимает превентивные меры и предписывает отправить на удаленку работников предприятий, для которых это возможно. Также будет ограничено движении общественного транспорта — он прекратит работать в 22 часов. Рестораны и бары смогут обслуживать клиентов, продавая еду на вынос либо доставляя ее. Собрания с числом участников более десяти — запрещены.
Прибывающие из-за рубежа теперь должны предоставить справку с отрицательными результатами анализа на коронавирус. Причем прием туристов приостановлен, но уже въехавшие на остров смогут отдыхать до момента запланированного вылета домой.