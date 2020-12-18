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https://ria.ru/20201218/kanikuly-1589976809.html
Школьные каникулы 2020-2021: когда начинаются и заканчиваются
Школьные каникулы 2020-2021: когда начинаются и заканчиваются
Зимние каникулы в школах России продлятся с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Как будут отдыхать дети весной, летом и осенью — в материале РИА... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:40
2020-12-18T20:40
калининградская область
новосибирская область
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Зимние каникулы в школах России продлятся с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Как будут отдыхать дети весной, летом и осенью — в материале РИА Новости. Рекомендации, когда каникулы у школьников страны должны начаться и закончиться, выпускает Министерство просвещения РФ. Но окончательное решение, когда состоятся каникулы в школах, принимает само учебное учреждение на собрании управляющего совета. Его члены — администрация, педагоги, представители от родителей и ученики — определяют расписание школьных каникул: с какого числа начнутся и когда закончатся в разные времена года. Именно поэтому окончательный график каникул и праздников в школе лучше искать на ее сайте.При этом есть и определенные правила, установленные властями относительно отдыха учащихся, которые нельзя нарушать:Зимние каникулы 2020-2021С 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года — период новогодних каникул в школе. При этом федеральные власти разрешают регионам самостоятельно принимать решение, сколько продлятся новогодние каникулы в условиях сложной эпидемиологической ситуации и стоит ли отпускать детей на зимние каникулы 2020 раньше обозначенного срока.Если ребенок учится по триместровой системе, то зимние каникулы в школе предусмотрены еще и в феврале — с 15 по 21 число. При четвертном режиме нет второго периода зимнего отдыха в школах, однако в большинстве учебных заведений существуют дополнительные каникулы у первоклассников и учащихся коррекционных классов. Для них отдых предусмотрен также с 15 по 21 февраля.Зимние каникулы в Калининградской области в связи с COVID-19Из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Калининградской области региональные власти решили изменить даты зимних каникул в местных школах. Ученики всех классов будут отдыхать с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года. Также в этот период не будет осуществляться дополнительное образование, работать спортивные секции. Исключение сделали только для проведения тренировок спортсменов, входящих в сборную России.Решение, когда зимние каникулы состоятся в регионе, принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Калининградской области.Также новогодний отдых продлили до 17 января и для школьников Новосибирской области.Весенние каникулы 2021В России весенние каникулы в школах при обучении по триместрам рекомендуют назначить с 5 апреля по 11 апреля 2021 года.При обучении по четвертям власти предлагают проводить каникулы в марте, а именно с 22 марта по 28 марта 2021 года. При этом школа имеет право индивидуально принимать решение, с какого именно числа начнутся весенние каникулы в 2021 году.Летние каникулы 2021При четвертном режиме обучения в школах России летние каникулы начинаются с 31 мая. Последний день отдыха в жарком сезоне — традиционно 31 августа.При использовании триместровой системы рекомендуется отпустить детей на каникулы в 2021 году на период с 26 мая по 31 августа.Осенние каникулы 2021Также как и в любое другое время года от системы обучения зависит, когда и с какого числа начинаются осенние каникулы в школе. При использовании триместров первые осенние каникулы пройдут в октябре — примерно с 4 октября по 10 октября 2021 года. Вторые осенние — в ноябре — с 15 по 21 ноября 2021 года.При четвертном обучении школьники отдыхают осенью один раз — примерно с 25 по 31 октября 2021 года.
https://sn.ria.ru/20201217/kanikuly-1589639910.html
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калининградская область, новосибирская область, общество

Школьные каникулы 2020-2021: когда начинаются и заканчиваются

20:40 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на мониторе в учебном классе в школе
Надпись Каникулы на мониторе в учебном классе в школе - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Зимние каникулы в школах России продлятся с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Как будут отдыхать дети весной, летом и осенью — в материале РИА Новости.
Рекомендации, когда каникулы у школьников страны должны начаться и закончиться, выпускает Министерство просвещения РФ. Но окончательное решение, когда состоятся каникулы в школах, принимает само учебное учреждение на собрании управляющего совета. Его члены — администрация, педагоги, представители от родителей и ученики — определяют расписание школьных каникул: с какого числа начнутся и когда закончатся в разные времена года. Именно поэтому окончательный график каникул и праздников в школе лучше искать на ее сайте.
При этом есть и определенные правила, установленные властями относительно отдыха учащихся, которые нельзя нарушать:
  • длительность "коротких" каникул в школах не может быть менее 7 дней, летних — менее двух месяцев);
  • недопустимо сдвигать каникулы более чем на 2 недели от рекомендованного периода;
  • количество дней отдыха в течение учебного года не должно быть менее 30 (без учета летних каникул);
  • каникулы всегда должны стартовать с понедельника.
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 11:31
В Челябинской области зимние каникулы в школах начнутся с 28 декабря

Зимние каникулы 2020-2021

С 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года — период новогодних каникул в школе. При этом федеральные власти разрешают регионам самостоятельно принимать решение, сколько продлятся новогодние каникулы в условиях сложной эпидемиологической ситуации и стоит ли отпускать детей на зимние каникулы 2020 раньше обозначенного срока.
Если ребенок учится по триместровой системе, то зимние каникулы в школе предусмотрены еще и в феврале — с 15 по 21 число. При четвертном режиме нет второго периода зимнего отдыха в школах, однако в большинстве учебных заведений существуют дополнительные каникулы у первоклассников и учащихся коррекционных классов. Для них отдых предусмотрен также с 15 по 21 февраля.
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 09:29
В Петербурге не будут продлевать зимние каникулы в школах

Зимние каникулы в Калининградской области в связи с COVID-19

Из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Калининградской области региональные власти решили изменить даты зимних каникул в местных школах. Ученики всех классов будут отдыхать с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года. Также в этот период не будет осуществляться дополнительное образование, работать спортивные секции. Исключение сделали только для проведения тренировок спортсменов, входящих в сборную России.
Решение, когда зимние каникулы состоятся в регионе, принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Калининградской области.
Также новогодний отдых продлили до 17 января и для школьников Новосибирской области.

Весенние каникулы 2021

В России весенние каникулы в школах при обучении по триместрам рекомендуют назначить с 5 апреля по 11 апреля 2021 года.
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 09:01
Москва после каникул: план учебы на ближайшее время
При обучении по четвертям власти предлагают проводить каникулы в марте, а именно с 22 марта по 28 марта 2021 года. При этом школа имеет право индивидуально принимать решение, с какого именно числа начнутся весенние каникулы в 2021 году.

Летние каникулы 2021

При четвертном режиме обучения в школах России летние каникулы начинаются с 31 мая. Последний день отдыха в жарком сезоне — традиционно 31 августа.
При использовании триместровой системы рекомендуется отпустить детей на каникулы в 2021 году на период с 26 мая по 31 августа.
Дистанционный урок - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 17:53Распространение нового коронавируса
Пермский министр попросила не ставить двойки ученикам на дистанционке

Осенние каникулы 2021

Также как и в любое другое время года от системы обучения зависит, когда и с какого числа начинаются осенние каникулы в школе. При использовании триместров первые осенние каникулы пройдут в октябре — примерно с 4 октября по 10 октября 2021 года. Вторые осенние — в ноябре — с 15 по 21 ноября 2021 года.
При четвертном обучении школьники отдыхают осенью один раз — примерно с 25 по 31 октября 2021 года.
Новогодние украшения на Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 13:55
Новогодние каникулы в России предложили перенести на май
 
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