https://ria.ru/20201218/kanikuly-1589976809.html

Школьные каникулы 2020-2021: когда начинаются и заканчиваются

Школьные каникулы 2020-2021: когда начинаются и заканчиваются

Зимние каникулы в школах России продлятся с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Как будут отдыхать дети весной, летом и осенью — в материале РИА... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T20:40

2020-12-18T20:40

2020-12-18T20:40

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общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Зимние каникулы в школах России продлятся с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Как будут отдыхать дети весной, летом и осенью — в материале РИА Новости. Рекомендации, когда каникулы у школьников страны должны начаться и закончиться, выпускает Министерство просвещения РФ. Но окончательное решение, когда состоятся каникулы в школах, принимает само учебное учреждение на собрании управляющего совета. Его члены — администрация, педагоги, представители от родителей и ученики — определяют расписание школьных каникул: с какого числа начнутся и когда закончатся в разные времена года. Именно поэтому окончательный график каникул и праздников в школе лучше искать на ее сайте.При этом есть и определенные правила, установленные властями относительно отдыха учащихся, которые нельзя нарушать:Зимние каникулы 2020-2021С 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года — период новогодних каникул в школе. При этом федеральные власти разрешают регионам самостоятельно принимать решение, сколько продлятся новогодние каникулы в условиях сложной эпидемиологической ситуации и стоит ли отпускать детей на зимние каникулы 2020 раньше обозначенного срока.Если ребенок учится по триместровой системе, то зимние каникулы в школе предусмотрены еще и в феврале — с 15 по 21 число. При четвертном режиме нет второго периода зимнего отдыха в школах, однако в большинстве учебных заведений существуют дополнительные каникулы у первоклассников и учащихся коррекционных классов. Для них отдых предусмотрен также с 15 по 21 февраля.Зимние каникулы в Калининградской области в связи с COVID-19Из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Калининградской области региональные власти решили изменить даты зимних каникул в местных школах. Ученики всех классов будут отдыхать с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года. Также в этот период не будет осуществляться дополнительное образование, работать спортивные секции. Исключение сделали только для проведения тренировок спортсменов, входящих в сборную России.Решение, когда зимние каникулы состоятся в регионе, принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Калининградской области.Также новогодний отдых продлили до 17 января и для школьников Новосибирской области.Весенние каникулы 2021В России весенние каникулы в школах при обучении по триместрам рекомендуют назначить с 5 апреля по 11 апреля 2021 года.При обучении по четвертям власти предлагают проводить каникулы в марте, а именно с 22 марта по 28 марта 2021 года. При этом школа имеет право индивидуально принимать решение, с какого именно числа начнутся весенние каникулы в 2021 году.Летние каникулы 2021При четвертном режиме обучения в школах России летние каникулы начинаются с 31 мая. Последний день отдыха в жарком сезоне — традиционно 31 августа.При использовании триместровой системы рекомендуется отпустить детей на каникулы в 2021 году на период с 26 мая по 31 августа.Осенние каникулы 2021Также как и в любое другое время года от системы обучения зависит, когда и с какого числа начинаются осенние каникулы в школе. При использовании триместров первые осенние каникулы пройдут в октябре — примерно с 4 октября по 10 октября 2021 года. Вторые осенние — в ноябре — с 15 по 21 ноября 2021 года.При четвертном обучении школьники отдыхают осенью один раз — примерно с 25 по 31 октября 2021 года.

https://sn.ria.ru/20201217/kanikuly-1589639910.html

https://ria.ru/20201216/shkola-1589431922.html

https://sn.ria.ru/20201019/ucheba-1580416893.html

https://ria.ru/20201214/otsenki-1589185453.html

https://ria.ru/20201218/kanikuly-1589893832.html

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калининградская область, новосибирская область, общество