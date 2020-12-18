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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/kafe-1589957620.html
Московские власти уточнили правила работы кафе и ресторанов
Московские власти уточнили правила работы кафе и ресторанов
Все кафе и рестораны в Москве в период распространения коронавирусной инфекции должны закрываться в 23.00, и посетители должны их покинуть к этому времени,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:25
2020-12-18T18:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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алексей немерюк
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все кафе и рестораны в Москве в период распространения коронавирусной инфекции должны закрываться в 23.00, и посетители должны их покинуть к этому времени, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее он сообщил РИА Новости, что последний клиент может зайти в кафе в 23.00 и сделать заказ, после этого заведение закрывается на вход. К полуночи все посетители, находящиеся в заведении, должны оплатить свой счет и покинуть ресторан.С 13 ноября в городе действует ряд мер по борьбе с COVID-19. Так, ограничена работа кафе, баров, клубов и ресторанов в ночное время, студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Временно приостановлены выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями, кроме спортивных. До 15 января сохраняется режим домашней изоляции для жителей старше 65 лет и хронических больных, "дистанционка" как минимум для 30% сотрудников компаний, кроме того, закрыты городские досуговые учреждения для детей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, алексей немерюк, москва

Московские власти уточнили правила работы кафе и ресторанов

18:25 18.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота ресторана Макдоналдс в Москве
Работа ресторана Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все кафе и рестораны в Москве в период распространения коронавирусной инфекции должны закрываться в 23.00, и посетители должны их покинуть к этому времени, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее он сообщил РИА Новости, что последний клиент может зайти в кафе в 23.00 и сделать заказ, после этого заведение закрывается на вход. К полуночи все посетители, находящиеся в заведении, должны оплатить свой счет и покинуть ресторан.
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Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23.00 согласно указу мэра, и каких-либо других нововведений нет.

Открытие фестиваля “Москва-870. Город, где создается история”
Алексей Немерюк
руководитель департамента торговли и услуг г. Москвы
С 13 ноября в городе действует ряд мер по борьбе с COVID-19. Так, ограничена работа кафе, баров, клубов и ресторанов в ночное время, студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Временно приостановлены выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями, кроме спортивных. До 15 января сохраняется режим домашней изоляции для жителей старше 65 лет и хронических больных, "дистанционка" как минимум для 30% сотрудников компаний, кроме того, закрыты городские досуговые учреждения для детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАлексей НемерюкМосква
 
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