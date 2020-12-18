https://ria.ru/20201218/kafe-1589908023.html

Власти Москвы разъяснили правила работы кафе во время пандемии

Власти Москвы разъяснили правила работы кафе во время пандемии

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал РИА Новости о новых правилах работы кафе и ресторанов. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:01

2020-12-18T15:01

2020-12-18T15:25

алексей немерюк

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал РИА Новости о новых правилах работы кафе и ресторанов."У нас с рестораторами появилась договоренность, что последний клиент может зайти в кафе в 23:00 и сделать заказ, после этого заведение закрывается на вход. К полуночи все посетители, находящиеся в заведении, должны оплатить свой счет и покинуть ресторан", — пояснил он.В полночь сотрудники должны погасить свет и закрыть ресторан, добавил Немерюк.Глава департамента отметил, что договоренность не распространяется на владельцев ночных развлекательных заведений, включая бары и клубы. Они должны завершить работу в 23:00.COVID-19 в МосквеЗа минувшие сутки в столице выявили 6937 случаев COVID-19 (днем ранее — 6711), выздоровел 5821 пациент, 72 человек спасти не удалось.На ИВЛ в столичных больницах остаются 483 человека, за последние 24 часа 1784 москвичей госпитализировали.С 13 ноября в городе действует ряд мер по борьбе с COVID-19. Так, ограничена работа кафе, баров, клубов и ресторанов в ночное время, студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Временно приостановлены выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями, кроме спортивных. До 15 января сохраняется режим домашней изоляции для жителей старше 65 лет и хронических больных, "дистанционка" как минимум для 30% сотрудников компаний, кроме того, закрыты городские досуговые учреждения для детей.

https://ria.ru/20201215/shtraf-1589305636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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