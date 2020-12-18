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https://ria.ru/20201218/izrail-1589832026.html
В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
Крупные сети поликлиник Израиля (больничные кассы) открыли запись на вакцинацию от COVID-19, которая начнётся в ближайшее воскресенье, в крупных городах будут... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:07
2020-12-18T08:07
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
реувен ривлин
биньямин нетаньяху
иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Крупные сети поликлиник Израиля (больничные кассы) открыли запись на вакцинацию от COVID-19, которая начнётся в ближайшее воскресенье, в крупных городах будут развёрнуты специальные центры, в небольшие населенные пункты будут направлены специально оборудованные микроавтобусы, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы больничной кассы "Леумит" Моше Моску."Запись будет обязательно. Мы не хотим, чтобы в наших центрах толпились люди, как это происходит сейчас в аэропорту. Тысяча человек в день - это очень много, и нам важно, чтобы не было толпы. В нашей больничной системе 7 станций с медсестрами будут работать 12 часов в день", - сказал Моску РИА Новости.Первыми от коронавируса в Израиле будут привиты медики и сотрудники гериатрических центров, затем - люди старше 60 лет и страдающие от хронических заболеваний. При этом, по словам специалиста, логистические проблемы с вакциной Pfizer приведут к достаточной быстрому охвату всех слоев населения."Мне кажется, что достаточно быстро "откроют" возможность прививки для всех слоев населения. Это произойдет из-за того, что прививку нельзя держать в холодильнике более 5 дней, а мы не можем позволить себе выбрасывать прививки. Обычная прививка от гриппа не портится более полугода", - считает Моску.Израильские СМИ сообщают, что в очередь на вакцинацию уже пытались записаться десятки тысяч израильтян, из-за чего центр вакцинации больничной кассы "Макаби" на несколько часов был вынужден прекратить работу.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что первым из граждан еврейского государства привьется от COVID-19 в ближайшую субботу, "чтобы показать пример и убедить всех, что необходимо прививаться". В числе первых вакцину от коронавируса получит также президент Израиля Реувен Ривлин, который будет вакцинирован в ближайшее воскресенье в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем. Также в первые дни кампании по вакцинации от коронавируса привьют мэров.После этого будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.На прошлой неделе первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.Также Израиль 1 ноября начал клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, первая завершилась успешно, вторая, с участием 1000 добровольцев, начнётся в ближайшие дни, последняя планируется на апрель-май.Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201216/netanyakhu-1589576812.html
https://ria.ru/20201217/privika-1589707382.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, реувен ривлин, биньямин нетаньяху, иерусалим, израиль, в мире

В израильских поликлиниках открыли запись на прививки

08:07 18.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Крупные сети поликлиник Израиля (больничные кассы) открыли запись на вакцинацию от COVID-19, которая начнётся в ближайшее воскресенье, в крупных городах будут развёрнуты специальные центры, в небольшие населенные пункты будут направлены специально оборудованные микроавтобусы, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы больничной кассы "Леумит" Моше Моску.
"Запись будет обязательно. Мы не хотим, чтобы в наших центрах толпились люди, как это происходит сейчас в аэропорту. Тысяча человек в день - это очень много, и нам важно, чтобы не было толпы. В нашей больничной системе 7 станций с медсестрами будут работать 12 часов в день", - сказал Моску РИА Новости.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 20:05Распространение нового коронавируса
Нетаньяху первым в Израиле получит прививку от COVID-19
Первыми от коронавируса в Израиле будут привиты медики и сотрудники гериатрических центров, затем - люди старше 60 лет и страдающие от хронических заболеваний. При этом, по словам специалиста, логистические проблемы с вакциной Pfizer приведут к достаточной быстрому охвату всех слоев населения.
"Мне кажется, что достаточно быстро "откроют" возможность прививки для всех слоев населения. Это произойдет из-за того, что прививку нельзя держать в холодильнике более 5 дней, а мы не можем позволить себе выбрасывать прививки. Обычная прививка от гриппа не портится более полугода", - считает Моску.
Израильские СМИ сообщают, что в очередь на вакцинацию уже пытались записаться десятки тысяч израильтян, из-за чего центр вакцинации больничной кассы "Макаби" на несколько часов был вынужден прекратить работу.
Медицинский работник набирает в шприц препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 15:00Распространение нового коронавируса
Жители Сахалина смогут записаться на прививку от COVID-19
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что первым из граждан еврейского государства привьется от COVID-19 в ближайшую субботу, "чтобы показать пример и убедить всех, что необходимо прививаться". В числе первых вакцину от коронавируса получит также президент Израиля Реувен Ривлин, который будет вакцинирован в ближайшее воскресенье в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем. Также в первые дни кампании по вакцинации от коронавируса привьют мэров.
После этого будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.
На прошлой неделе первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.
Также Израиль 1 ноября начал клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, первая завершилась успешно, вторая, с участием 1000 добровольцев, начнётся в ближайшие дни, последняя планируется на апрель-май.
Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Реувен РивлинБиньямин НетаньяхуИерусалимИзраильВ мире
 
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