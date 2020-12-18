Иран начал строительство на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Иран начал строительство на подземном ядерном объекте в Фордо, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на поступившие в его распоряжение спутниковые снимки.
На объекте в Фордо в соответствии с ядерной сделкой, из которой США затем вышли, предполагалась модификация каскадов центрифуг под производство стабильных изотопов в медицинских целях. Однако Иран, отказавшись от ряда положений соглашения, задействовал завод под обогащение урана. Кроме того, ранее в Иране был одобрен закон, предполагающий установку более современных центрифуг на объекте в Фордо.
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По данным агентства, строительство началось в конце сентября. На снимках, полученных от компании Maxar Technologies, видно, как утверждает агентство, что работы ведутся в северо-западной части объекта, недалеко от города Кум примерно в 90 километрах к юго-западу от Тегерана. По данным Ассошиэйтед Пресс, снимок от 11 декабря показывает, предположительно, вырытый фундамент здания с десятками столбов, которые могут использовать для поддержки здания в сейсмически опасных зонах. Объект находится рядом с другими вспомогательными и научно-исследовательскими зданиями в Фордо, добавляет агентство.
Цели строительства на данный момент не известны, пишет СМИ. Власти Ирана официально не делали заявлений по этому поводу.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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