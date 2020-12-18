Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/iran-1589852780.html
Иран начал строительство на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ
Иран начал строительство на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ
Иран начал строительство на подземном ядерном объекте в Фордо, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на поступившие в его распоряжение спутниковые... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:58
2020-12-18T10:58
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
евросоюз
магатэ
тегеран (город)
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Иран начал строительство на подземном ядерном объекте в Фордо, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на поступившие в его распоряжение спутниковые снимки.На объекте в Фордо в соответствии с ядерной сделкой, из которой США затем вышли, предполагалась модификация каскадов центрифуг под производство стабильных изотопов в медицинских целях. Однако Иран, отказавшись от ряда положений соглашения, задействовал завод под обогащение урана. Кроме того, ранее в Иране был одобрен закон, предполагающий установку более современных центрифуг на объекте в Фордо.По данным агентства, строительство началось в конце сентября. На снимках, полученных от компании Maxar Technologies, видно, как утверждает агентство, что работы ведутся в северо-западной части объекта, недалеко от города Кум примерно в 90 километрах к юго-западу от Тегерана. По данным Ассошиэйтед Пресс, снимок от 11 декабря показывает, предположительно, вырытый фундамент здания с десятками столбов, которые могут использовать для поддержки здания в сейсмически опасных зонах. Объект находится рядом с другими вспомогательными и научно-исследовательскими зданиями в Фордо, добавляет агентство.Цели строительства на данный момент не известны, пишет СМИ. Власти Ирана официально не делали заявлений по этому поводу.Как сообщается, миссия Ирана в ООН, а также МАГАТЭ, чьи инспекторы находятся в Иране, не прокомментировали данную информацию.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20201208/iran-1588205123.html
https://ria.ru/20201203/sdelka-1587509416.html
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6edfb540fb59705b041cf23f4c649ff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, магатэ, тегеран (город), иран, в мире

Иран начал строительство на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ

10:58 18.12.2020
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Иран начал строительство на подземном ядерном объекте в Фордо, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на поступившие в его распоряжение спутниковые снимки.
На объекте в Фордо в соответствии с ядерной сделкой, из которой США затем вышли, предполагалась модификация каскадов центрифуг под производство стабильных изотопов в медицинских целях. Однако Иран, отказавшись от ряда положений соглашения, задействовал завод под обогащение урана. Кроме того, ранее в Иране был одобрен закон, предполагающий установку более современных центрифуг на объекте в Фордо.
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 13:49
МИД России призвал Иран ответственно подходить к ситуации c СВПД
По данным агентства, строительство началось в конце сентября. На снимках, полученных от компании Maxar Technologies, видно, как утверждает агентство, что работы ведутся в северо-западной части объекта, недалеко от города Кум примерно в 90 километрах к юго-западу от Тегерана. По данным Ассошиэйтед Пресс, снимок от 11 декабря показывает, предположительно, вырытый фундамент здания с десятками столбов, которые могут использовать для поддержки здания в сейсмически опасных зонах. Объект находится рядом с другими вспомогательными и научно-исследовательскими зданиями в Фордо, добавляет агентство.
Цели строительства на данный момент не известны, пишет СМИ. Власти Ирана официально не делали заявлений по этому поводу.
Как сообщается, миссия Ирана в ООН, а также МАГАТЭ, чьи инспекторы находятся в Иране, не прокомментировали данную информацию.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 14:32
Глава МИД Ирана исключил возможность пересмотра ядерной сделки
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНЕвросоюзМАГАТЭТегеран (город)ИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:50В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:47Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
15:45В Южной Калифорнии в реанимациях не осталось свободных мест
Лента новостейМолния