https://ria.ru/20201218/instagram-1589904977.html
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:48
2020-12-18T14:48
2020-12-18T15:11
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.В основном люди жалуются на проблемы с обновлением ленты, проблемы со входом, а также с веб-сайтом приложения.До этого сбои были зафиксированы 12 декабря, когда пользователи из США, Великобритании, а также Франции, Венгрии и других стран жаловались на проблемы с работой Stories и размещением публикаций.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20201217/facebook-1589605561.html
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