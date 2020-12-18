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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/immunitet-1589917201.html
Роспотребнадзор сообщил о клеточном иммунитете у привитых "ЭпиВакКороной"
Роспотребнадзор сообщил о клеточном иммунитете у привитых "ЭпиВакКороной"
Клеточный иммунитет к коронавирусу появлялся через 5-6 недель у большей части добровольцев, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", при этом антитела появляются... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:36
2020-12-18T15:37
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Клеточный иммунитет к коронавирусу появлялся через 5-6 недель у большей части добровольцев, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", при этом антитела появляются раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Уже через 5-6 недель после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной "ЭпиВакКорона", наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа, при этом антитела вырабатывались раньше", - говорится в сообщении.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор сообщил о клеточном иммунитете у привитых "ЭпиВакКороной"

15:36 18.12.2020 (обновлено: 15:37 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ГоленковВакцина "ЭпиВакКорона"
Вакцина ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Клеточный иммунитет к коронавирусу появлялся через 5-6 недель у большей части добровольцев, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", при этом антитела появляются раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Уже через 5-6 недель после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной "ЭпиВакКорона", наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа, при этом антитела вырабатывались раньше", - говорится в сообщении.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
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