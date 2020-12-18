https://ria.ru/20201218/immunitet-1589917201.html

Роспотребнадзор сообщил о клеточном иммунитете у привитых "ЭпиВакКороной"

Роспотребнадзор сообщил о клеточном иммунитете у привитых "ЭпиВакКороной"

Клеточный иммунитет к коронавирусу появлялся через 5-6 недель у большей части добровольцев, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", при этом антитела появляются... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:36

2020-12-18T15:36

2020-12-18T15:37

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587562519_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_ef0c7bb857fe327112cdbfd90489fe2b.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Клеточный иммунитет к коронавирусу появлялся через 5-6 недель у большей части добровольцев, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", при этом антитела появляются раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Уже через 5-6 недель после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной "ЭпиВакКорона", наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа, при этом антитела вырабатывались раньше", - говорится в сообщении.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество