Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/immunitet-1589861210.html
Гинцбург рассказал, сколько сохраняется иммунитет после "лайт-вакцины"
Гинцбург рассказал, сколько сохраняется иммунитет после "лайт-вакцины"
Через три месяца после введения лайт-вакцины от коронавируса можно будет поставить второй компонент "Спутника V", тогда это будет полноценная вакцинация и... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:43
2020-12-18T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_b0e60f71c943ba0009de0b6b0271232b.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Через три месяца после введения лайт-вакцины от коронавируса можно будет поставить второй компонент "Спутника V", тогда это будет полноценная вакцинация и иммунитет к COVID-19 будет продлен, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что специалисты Центра им Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител."Через 3 месяца можно будет поставить второй компонент, защита будет продлена, это будет полноценная вакцинация",- сказал Гинцбург.Он уточнил, что иммунитет после введения лайт-вакцины сохраняется примерно 3-4 месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_2cdc533abfe074a346a0f06ef7176f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Гинцбург рассказал, сколько сохраняется иммунитет после "лайт-вакцины"

11:43 18.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Через три месяца после введения лайт-вакцины от коронавируса можно будет поставить второй компонент "Спутника V", тогда это будет полноценная вакцинация и иммунитет к COVID-19 будет продлен, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что специалисты Центра им Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.
"Через 3 месяца можно будет поставить второй компонент, защита будет продлена, это будет полноценная вакцинация",- сказал Гинцбург.
Он уточнил, что иммунитет после введения лайт-вакцины сохраняется примерно 3-4 месяца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:50В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:47Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
15:45В Южной Калифорнии в реанимациях не осталось свободных мест
Лента новостейМолния