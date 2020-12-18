https://ria.ru/20201218/immunitet-1589861210.html
Гинцбург рассказал, сколько сохраняется иммунитет после "лайт-вакцины"
Гинцбург рассказал, сколько сохраняется иммунитет после "лайт-вакцины"
Через три месяца после введения лайт-вакцины от коронавируса можно будет поставить второй компонент "Спутника V", тогда это будет полноценная вакцинация и... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:43
2020-12-18T11:43
2020-12-18T11:43
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Через три месяца после введения лайт-вакцины от коронавируса можно будет поставить второй компонент "Спутника V", тогда это будет полноценная вакцинация и иммунитет к COVID-19 будет продлен, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что специалисты Центра им Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител."Через 3 месяца можно будет поставить второй компонент, защита будет продлена, это будет полноценная вакцинация",- сказал Гинцбург.Он уточнил, что иммунитет после введения лайт-вакцины сохраняется примерно 3-4 месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество