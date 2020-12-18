https://ria.ru/20201218/granitsa-1589955229.html

Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией для перехода граждан

Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией для перехода граждан

Сухопутная граница между Россией и Азербайджаном закрывается до 1 марта 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19 в обеих странах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-18T18:12

2020-12-18T18:12

2020-12-19T00:15

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сухопутная граница между Россией и Азербайджаном закрывается до 1 марта 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19 в обеих странах, сообщили РИА Новости в азербайджанском посольстве в Москве.В дипмиссии также призвали граждан Азербайджана воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы."В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года", – отметили представители дипмиссии. Учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьезных проблем посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы", — заявили в посольстве.Согласно данным оперативного штаба при правительстве Азербайджана, по состоянию на четверг число подтвержденных случаев COVID-19 в республике достигло 191,46 тысячи. Программу вакцинации против коронавируса в стране планируют начать с 2021 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, азербайджан