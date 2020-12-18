Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией для перехода граждан
18:12 18.12.2020 (обновлено: 00:15 19.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сухопутная граница между Россией и Азербайджаном закрывается до 1 марта 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19 в обеих странах, сообщили РИА Новости в азербайджанском посольстве в Москве.
В дипмиссии также призвали граждан Азербайджана воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.
"В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года", – отметили представители дипмиссии. Учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьезных проблем посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы", — заявили в посольстве.
Согласно данным оперативного штаба при правительстве Азербайджана, по состоянию на четверг число подтвержденных случаев COVID-19 в республике достигло 191,46 тысячи. Программу вакцинации против коронавируса в стране планируют начать с 2021 года.
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