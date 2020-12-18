https://ria.ru/20201218/gosduma-1589947837.html
Госдума завершит осеннюю сессию 24 декабря
Госдума завершит осеннюю сессию 24 декабря
Госдума завершит осеннюю сессию 24 декабря, как и планировалось, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:41
2020-12-18T17:41
2020-12-18T17:41
госдума рф
политика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума завершит осеннюю сессию 24 декабря, как и планировалось, следует из базы данных нижней палаты парламента.В июле Госдума приняла проект постановления, в котором утвердила график работы на осеннюю сессию. Согласно документу, работа депутатов в 2020 году закончится пленарным заседанием 24 декабря.В течение осенней сессии депутаты корректировали свой график, но продолжительность сессии не меняли. Как и планировалось, сессия завершится 24 декабря.Ранее сообщалось, что в последнюю пленарную неделю пройдут три заседания — 22, 23 и 24 декабря. Все они начнутся на два часа раньше обычного - в 10.00.
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госдума рф, политика
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума
завершит осеннюю сессию 24 декабря, как и планировалось, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В июле Госдума приняла проект постановления, в котором утвердила график работы на осеннюю сессию. Согласно документу, работа депутатов в 2020 году закончится пленарным заседанием 24 декабря.
В течение осенней сессии депутаты корректировали свой график, но продолжительность сессии не меняли. Как и планировалось, сессия завершится 24 декабря.
Ранее сообщалось, что в последнюю пленарную неделю пройдут три заседания — 22, 23 и 24 декабря. Все они начнутся на два часа раньше обычного - в 10.00.