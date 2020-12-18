https://ria.ru/20201218/gilotina-1589963182.html
Мишустин утвердил виды госконтроля, попадающие под регуляторную гильотину
Мишустин утвердил виды госконтроля, попадающие под регуляторную гильотину
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 132 видов госконтроля, которые попадают под "регуляторную гильотину", соответствующее распоряжение... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:00
2020-12-18T19:00
2020-12-18T19:15
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 132 видов госконтроля, которые попадают под "регуляторную гильотину", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора)", - говорится в документе.Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.В настоящее время в Госдуме уже прошел первое чтение правительственный законопроект, которым создается новый механизм контроля и надзора, внедряемый во все отраслевое регулирование в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.
https://ria.ru/20200731/1575223050.html
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
утвердил перечень из 132 видов госконтроля, которые попадают под "регуляторную гильотину", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора)", - говорится в документе.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.
В настоящее время в Госдуме
уже прошел первое чтение правительственный законопроект, которым создается новый механизм контроля и надзора, внедряемый во все отраслевое регулирование в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.