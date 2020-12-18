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Директор ФСБ Бортников прибыл в Ереван

Директор ФСБ Бортников прибыл в Ереван

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рано утром в пятницу прибыл в Ереван, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Службу... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:48

2020-12-18T09:48

2020-12-18T09:48

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ильхам алиев

александр бортников

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ЕРЕВАН, 18 дек - РИА Новости. Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рано утром в пятницу прибыл в Ереван, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Службу национальной безопасности (СНБ) Армении."Глава ФСБ уже прибыл в Ереван, его встретил директор СНБ", - сообщили в пресс-центре СНБ.Ранее армянские СМИ сообщали, что Бортников приехал в столицу Армении по просьбе премьер-министра страны Никола Пашиняна для обсуждения вопросов делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Отмечалось, что из Еревана Бортников отправится в Баку.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/armeniya-1589795232.html

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никол пашинян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ильхам алиев, александр бортников, ереван, азербайджан, армения, в мире