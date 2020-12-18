https://ria.ru/20201218/flavian-1589942102.html

Запрещенный в служении епископ Флавиан не ездил в Сирию, уточнили в РПЦ

Запрещенный в служении епископ Флавиан не ездил в Сирию, уточнили в РПЦ

Делегация Московского патриархата в ходе визита в Ливан в феврале 2019 года не посещала Сирию и не встречалась с Антиохийским патриархом Иоанном X, заявил в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:19

2020-12-18T17:19

2020-12-18T17:19

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

сирия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Делегация Московского патриархата в ходе визита в Ливан в феврале 2019 года не посещала Сирию и не встречалась с Антиохийским патриархом Иоанном X, заявил в пятницу РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей МП иеромонах Стефан (Игумнов), комментируя высказывания запрещенного в служении епископа Флавиана (Митрофанова).Священный синод Русской православной церкви 8 декабря отстранил от управления епархией и запретил в служении епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова). Весной 2020 года в СМИ появилась информация, что правоохранители якобы нашли наркотики в петербургской квартире, где был прописан епископ Флавиан.После решения синода в интервью "Радио Свобода" священнослужитель заявил о том, что он "в 2018 году ездил в Ливан и Сирию в составе делегации, которая официально доставила в регион гуманитарную помощь, а неофициально – деньги патриарху Антиохийскому Иоанну X за то, чтобы тот выступил на стороне Москвы в вопросе предоставления автокефалии" раскольнической структуре на Украине."Епископ Флавиан посещал Ливан в феврале 2019 года в качестве сопредседателя комиссии по диалогу между Русской православной церковью и Сирийской ортодоксальной церковью. Это было второе заседание данной комиссии, посвященное обсуждению двухсторонних отношений между нашими Церквами", - сказал иеромонах Стефан (Игумнов).Он уточнил, что в ходе визита посещалась только территория Ливана. "В Сирию делегация не ездила и встреч с предстоятелем Антиохийской православной церкви не было", - добавил представитель ОВЦС.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической Православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ).Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. Антиохийский патриархат не признавал новосозданную структуру.

https://ria.ru/20181021/1531137198.html

https://ria.ru/20181119/1533060398.html

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новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, сирия