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https://ria.ru/20201218/falsifikatsiya-1589912166.html
Следователя СК обвинили в фальсификации доказательств
Следователя СК обвинили в фальсификации доказательств
Следователя центрального аппарата СК Левона Агаджаняна задержали по делу о фальсификации доказательств, привлечении невиновного к уголовной ответственности и... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:15
2020-12-18T16:18
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Следователя центрального аппарата СК Левона Агаджаняна задержали по делу о фальсификации доказательств, привлечении невиновного к уголовной ответственности и злоупотреблении полномочиями.Как сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, коллеги просят поместить его в СИЗО до 17 февраля.Фабула уголовного дела пока не раскрывается. Комментариями следствия и защиты Агаджаняна РИА Новости на данный момент не располагает.Как пишет РБК со ссылкой на источник, уголовное дело связано с предполагаемой подменой гильз на месте перестрелки на территории "Москвы-Сити" в 2017 году. Официального подтверждения этой информации у РИА Новости нет.Драка со стрельбой произошла в середине ноября 2017-го после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, один из них позднее скончался. При этом среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии.Нападавшие скрылись, но впоследствии шестерых из них удалось задержать. Сейчас уголовное дело о перестрелке уже более года слушается в Пресненском суде Москвы.Как писал "Коммерсант", конфликт разгорелся во время празднования 50-летия "авторитетного" бизнесмена Дмитрия Павликова (Павлик): шофер одного из гостей, предпринимателя Гавриила Юшваева, якобы перегородил вход в башню, отказался уезжать, после чего ссора с охранниками Павликова переросла в драку и перестрелку.По данным издания, следователь Агаджанян обвинил в развязывании конфликта одного из сотрудников "Охраны" — ветерана боевых действий Дмитрия Якобсона, который "якобы оскорбил оппонентов, после чего открыл стрельбу". Однако в конце концов дело у Агаджаняна забрали, а в перестрелке обвинили охранников Юшваева.Отдельное внимание СМИ уделили тому факту, что в конфликт оказались вовлечены сотрудники ФГУП "Охрана". В этой связи Росгвардия отмечала, что ее сотрудники охраняли не "гражданина с темным прошлым", а оказывали услуги "по обеспечению безопасности перевозимого имущества" некоего юридического лица.
https://ria.ru/20201218/korruptsiya-1589875022.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Следователя СК обвинили в фальсификации доказательств

15:15 18.12.2020 (обновлено: 16:18 18.12.2020)
 
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Depositphotos / aa-w
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Следователя центрального аппарата СК Левона Агаджаняна задержали по делу о фальсификации доказательств, привлечении невиновного к уголовной ответственности и злоупотреблении полномочиями.
Как сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, коллеги просят поместить его в СИЗО до 17 февраля.
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Фабула уголовного дела пока не раскрывается. Комментариями следствия и защиты Агаджаняна РИА Новости на данный момент не располагает.
Как пишет РБК со ссылкой на источник, уголовное дело связано с предполагаемой подменой гильз на месте перестрелки на территории "Москвы-Сити" в 2017 году. Официального подтверждения этой информации у РИА Новости нет.
Драка со стрельбой произошла в середине ноября 2017-го после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, один из них позднее скончался. При этом среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии.
Нападавшие скрылись, но впоследствии шестерых из них удалось задержать. Сейчас уголовное дело о перестрелке уже более года слушается в Пресненском суде Москвы.
Как писал "Коммерсант", конфликт разгорелся во время празднования 50-летия "авторитетного" бизнесмена Дмитрия Павликова (Павлик): шофер одного из гостей, предпринимателя Гавриила Юшваева, якобы перегородил вход в башню, отказался уезжать, после чего ссора с охранниками Павликова переросла в драку и перестрелку.
По данным издания, следователь Агаджанян обвинил в развязывании конфликта одного из сотрудников "Охраны" — ветерана боевых действий Дмитрия Якобсона, который "якобы оскорбил оппонентов, после чего открыл стрельбу". Однако в конце концов дело у Агаджаняна забрали, а в перестрелке обвинили охранников Юшваева.
Отдельное внимание СМИ уделили тому факту, что в конфликт оказались вовлечены сотрудники ФГУП "Охрана". В этой связи Росгвардия отмечала, что ее сотрудники охраняли не "гражданина с темным прошлым", а оказывали услуги "по обеспечению безопасности перевозимого имущества" некоего юридического лица.
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