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https://ria.ru/20201218/facebook-1589872805.html
Российские эксперты призвали Facebook ввести премодерацию комментариев
Российские эксперты призвали Facebook ввести премодерацию комментариев
Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) призвала Facebook ввести премодерацию комментариев пользователей в соцсети и в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:34
2020-12-18T12:35
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) призвала Facebook ввести премодерацию комментариев пользователей в соцсети и в Instagram, чтобы снизить уровень речевой агрессии, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости письма ассоциации.Документ на имя основателя Facebook Марка Цукерберга был направлен 18 декабря. "Уважаемый господин Цукерберг... просим вас предоставить пользователям социальных сетей возможность премодерации комментариев в своих аккаунтах, прежде чем их увидит кто-либо еще. Это поможет пресечь попытки кибер-булинга и сделает Instagram/Facebook безопасным интернет-пространством", - пишут авторы письма.По их словам, отсутствие опции премодерации комментариев способствует росту числа оскорблений, этнической и расовой нетерпимости и призывов к насилию в социальных сетях.НАДЭП ссылается на работу директора по исследованиям Facebook Дэвида Гинсберга и научного сотрудника компании, социального психолога Мойра Берка о негативном влиянии социальных сетей на психику пользователей, а также на исследование ирландских ученых о том, что около 25% пользователей соцсетей подвержены депрессиям."Основная причина ее возникновения — негативный опыт общения. Токсичные комментарии в интернете — проблема, с которой сталкивался каждый пользователь. За безобидный пост вас могут оскорбить или же вовсе устроить травлю (кибер-буллинг). Речевая агрессия в интернет-комментариях в Instagram/Facebook наносит вред пользователям социальных сетей. Нередко обычное фото служит причиной насмешек, унижений и оскорблений человека. Это свидетельствует об общем негативном эмоциональном и психологическом поле в социальных сетях", - отмечают они.
https://ria.ru/20201215/facebook-1589399726.html
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россия, facebook, марк цукерберг, технологии, общество

Российские эксперты призвали Facebook ввести премодерацию комментариев

12:34 18.12.2020 (обновлено: 12:35 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип социальной сети "Фейсбук" на фоне российского флага
Логотип социальной сети Фейсбук на фоне российского флага - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) призвала Facebook ввести премодерацию комментариев пользователей в соцсети и в Instagram, чтобы снизить уровень речевой агрессии, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости письма ассоциации.
Документ на имя основателя Facebook Марка Цукерберга был направлен 18 декабря. "Уважаемый господин Цукерберг... просим вас предоставить пользователям социальных сетей возможность премодерации комментариев в своих аккаунтах, прежде чем их увидит кто-либо еще. Это поможет пресечь попытки кибер-булинга и сделает Instagram/Facebook безопасным интернет-пространством", - пишут авторы письма.
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По их словам, отсутствие опции премодерации комментариев способствует росту числа оскорблений, этнической и расовой нетерпимости и призывов к насилию в социальных сетях.
НАДЭП ссылается на работу директора по исследованиям Facebook Дэвида Гинсберга и научного сотрудника компании, социального психолога Мойра Берка о негативном влиянии социальных сетей на психику пользователей, а также на исследование ирландских ученых о том, что около 25% пользователей соцсетей подвержены депрессиям.
"Основная причина ее возникновения — негативный опыт общения. Токсичные комментарии в интернете — проблема, с которой сталкивался каждый пользователь. За безобидный пост вас могут оскорбить или же вовсе устроить травлю (кибер-буллинг). Речевая агрессия в интернет-комментариях в Instagram/Facebook наносит вред пользователям социальных сетей. Нередко обычное фото служит причиной насмешек, унижений и оскорблений человека. Это свидетельствует об общем негативном эмоциональном и психологическом поле в социальных сетях", - отмечают они.
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