https://ria.ru/20201218/facebook-1589872805.html

Российские эксперты призвали Facebook ввести премодерацию комментариев

Российские эксперты призвали Facebook ввести премодерацию комментариев

Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) призвала Facebook ввести премодерацию комментариев пользователей в соцсети и в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:34

2020-12-18T12:34

2020-12-18T12:35

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) призвала Facebook ввести премодерацию комментариев пользователей в соцсети и в Instagram, чтобы снизить уровень речевой агрессии, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости письма ассоциации.Документ на имя основателя Facebook Марка Цукерберга был направлен 18 декабря. "Уважаемый господин Цукерберг... просим вас предоставить пользователям социальных сетей возможность премодерации комментариев в своих аккаунтах, прежде чем их увидит кто-либо еще. Это поможет пресечь попытки кибер-булинга и сделает Instagram/Facebook безопасным интернет-пространством", - пишут авторы письма.По их словам, отсутствие опции премодерации комментариев способствует росту числа оскорблений, этнической и расовой нетерпимости и призывов к насилию в социальных сетях.НАДЭП ссылается на работу директора по исследованиям Facebook Дэвида Гинсберга и научного сотрудника компании, социального психолога Мойра Берка о негативном влиянии социальных сетей на психику пользователей, а также на исследование ирландских ученых о том, что около 25% пользователей соцсетей подвержены депрессиям."Основная причина ее возникновения — негативный опыт общения. Токсичные комментарии в интернете — проблема, с которой сталкивался каждый пользователь. За безобидный пост вас могут оскорбить или же вовсе устроить травлю (кибер-буллинг). Речевая агрессия в интернет-комментариях в Instagram/Facebook наносит вред пользователям социальных сетей. Нередко обычное фото служит причиной насмешек, унижений и оскорблений человека. Это свидетельствует об общем негативном эмоциональном и психологическом поле в социальных сетях", - отмечают они.

https://ria.ru/20201215/facebook-1589399726.html

https://ria.ru/20201214/tsenzura-1589104693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, марк цукерберг, технологии, общество