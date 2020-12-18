https://ria.ru/20201218/evro-1589863984.html

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Рубль усиливает темпы снижения перед выходными, евро закрепляется на психологически значимом уровне 90 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:57

2020-12-18T11:57

2020-12-18T11:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рубль усиливает темпы снижения перед выходными, евро закрепляется на психологически значимом уровне 90 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск рос на 64 копейки, до 73,47 рубля, курс евро – на 69 копеек, до 90,04 рубля, следует из данных Московской биржи.

https://ria.ru/20201216/kurs-1589434094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика