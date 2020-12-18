https://ria.ru/20201218/evro-1589863984.html
Курс евро поднялся выше 90 рублей
Курс евро поднялся выше 90 рублей
Рубль усиливает темпы снижения перед выходными, евро закрепляется на психологически значимом уровне 90 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:57
2020-12-18T11:57
2020-12-18T11:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рубль усиливает темпы снижения перед выходными, евро закрепляется на психологически значимом уровне 90 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск рос на 64 копейки, до 73,47 рубля, курс евро – на 69 копеек, до 90,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
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динамика курсов валют, московская биржа, экономика