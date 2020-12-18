https://ria.ru/20201218/elka-1589825309.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку

Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, на что обращать внимание при покупке новогодней ёлки, сообщение опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T03:59

2020-12-18T03:59

2020-12-18T04:00

новый год—2021

россия

подготовка к новому году

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, на что обращать внимание при покупке новогодней ёлки, сообщение опубликовано на сайте ведомства.Отмечается, что лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря, чтобы дерево не осыпалось на новогодних праздниках. Дерево нужно выбирать с ровным и толстым стволом без трещин, ветви должны быть гибкими."Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои", - отметили в ведомстве.Дома нужно дать дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на два-три часа в прохладное место, например, на балкон.Также в Роспотребнадзоре отметили, что качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности.Как добавили в ведомстве, ёлка не должна источать неприятный химический запах и иметь в составе опасных для здоровья человека веществ. Продавец должен предоставить сертификат качества."Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана ёлка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском языке", - заключили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20201217/elka-1589608079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, подготовка к новому году, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество