https://ria.ru/20201218/elektrichka-1589855417.html

В Подмосковье электричка задавила девочку

В Подмосковье электричка задавила девочку

Электричка задавила 10-летнюю девочку на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье, Следственный комитет начал доследственную... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:09

2020-12-18T11:09

2020-12-18T11:09

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Электричка задавила 10-летнюю девочку на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти ребенка, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.По предварительным данным, девочка 2010 года рождения погибла в районе станции Фабричная сегодня примерно в 8.10, когда там проезжал электропоезд "Шиферная - Москва"."Следственными органами... организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования малолетней девочки на Казанском направлении МЖД", - сообщила Марковская.Она добавила, что на месте происшествия уже осмотрели подвижной состав поезда, опросили членов локомотивной бригады и очевидцев произошедшего.

https://ria.ru/20201207/avtobus-1587981274.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия