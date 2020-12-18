https://ria.ru/20201218/elektrichka-1589855417.html
В Подмосковье электричка задавила девочку
В Подмосковье электричка задавила девочку
Электричка задавила 10-летнюю девочку на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье, Следственный комитет начал доследственную... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:09
2020-12-18T11:09
2020-12-18T11:09
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Электричка задавила 10-летнюю девочку на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти ребенка, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.По предварительным данным, девочка 2010 года рождения погибла в районе станции Фабричная сегодня примерно в 8.10, когда там проезжал электропоезд "Шиферная - Москва"."Следственными органами... организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования малолетней девочки на Казанском направлении МЖД", - сообщила Марковская.Она добавила, что на месте происшествия уже осмотрели подвижной состав поезда, опросили членов локомотивной бригады и очевидцев произошедшего.
https://ria.ru/20201207/avtobus-1587981274.html
московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия