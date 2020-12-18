https://ria.ru/20201218/ekstrasensy-1589858230.html
Не верю! Как обманывают экстрасенсы и гадалки
Не верю! Как обманывают экстрасенсы и гадалки
Экстрасенс может заставить незрячего видеть или в подробностях рассказать о вашей жизни (даже называя имена родных). Так убедительно, что и скептики задумываются: что это, если не чудо? Существуют ли паранормальные способности, и можно ли их сымитировать? Вместе с фокусником Николаем Фомушиным раскрываем приемы, которые используют “ясновидящие”.
2020-12-18T12:00
2020-12-18T12:00
2020-12-18T12:00
не верю!
подкаст
ванга
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Не верю! Как обманывают экстрасенсы и гадалки
Экстрасенс может заставить незрячего видеть или в подробностях рассказать о вашей жизни (даже называя имена родных). Так убедительно, что и скептики задумываются: что это, если не чудо? Существуют ли паранормальные способности, и можно ли их сымитировать? Вместе с фокусником Николаем Фомушиным раскрываем приемы, которые используют “ясновидящие”
Иллюзионист Николай Фомушин входит в экспертный совет Премии имени Гарри Гудини - она обещает миллион человеку, который докажет существование паранормальных способностей. Пока ни один из кандидатов не смог пройти предварительный тест. Как их проверяют, и на чем основаны “способности” тех “экстрасенсов”, которых мы видим в телешоу? И почему нам кажется, что предсказания Нострадамуса сбываются, а некоторые наши сны - “вещие”? 02:20 Как экспертный совет премии имени Гарри Гудини проверяет экстрасенсов 06:00 “Гадать можно хоть по холодной батарее”09:38 Как можно “дать зрение” незрячему13:00 Почему люди, называющие себя экстрасенсами - в первую очередь хорошие психологи16:30 “Я разбил зеркало - и тут же начался коронавирус”17:30 Почему никто из экстрасенсов не предсказал вирус и не купил доллары по 3018:35 Нострадамус и Ванга: как работают подобные предсказания20:31 “У него кольцо - возможно, проблемы в браке..”: обсуждаем “холодное чтение”21:45 Как гадалки и менталисты используют “горячее чтение”24:10 Стоит ли разоблачать фокусников? А экстрасенсов? 27:15 Почему мы завышаем значимость случайных совпаденийСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, ванга
Не верю! Как обманывают экстрасенсы и гадалки
Экстрасенс может заставить незрячего видеть или в подробностях рассказать о вашей жизни (даже называя имена родных). Так убедительно, что и скептики задумываются: что это, если не чудо? Существуют ли паранормальные способности, и можно ли их сымитировать? Вместе с фокусником Николаем Фомушиным раскрываем приемы, которые используют “ясновидящие”.
Иллюзионист Николай Фомушин входит в экспертный совет Премии имени Гарри Гудини - она обещает миллион человеку, который докажет существование паранормальных способностей. Пока ни один из кандидатов не смог пройти предварительный тест. Как их проверяют, и на чем основаны “способности” тех “экстрасенсов”, которых мы видим в телешоу? И почему нам кажется, что предсказания Нострадамуса сбываются, а некоторые наши сны - “вещие”?
02:20 Как экспертный совет премии имени Гарри Гудини проверяет экстрасенсов
06:00 “Гадать можно хоть по холодной батарее”
09:38 Как можно “дать зрение” незрячему
13:00 Почему люди, называющие себя экстрасенсами - в первую очередь хорошие психологи
16:30 “Я разбил зеркало - и тут же начался коронавирус”
17:30 Почему никто из экстрасенсов не предсказал вирус и не купил доллары по 30
18:35 Нострадамус и Ванга: как работают подобные предсказания
20:31 “У него кольцо - возможно, проблемы в браке..”: обсуждаем “холодное чтение”
21:45 Как гадалки и менталисты используют “горячее чтение”
24:10 Стоит ли разоблачать фокусников? А экстрасенсов?
27:15 Почему мы завышаем значимость случайных совпадений
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