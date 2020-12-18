https://ria.ru/20201218/ekonomika-1589852087.html

WSJ: вторая волна пандемии не остановила рост китайский экономики

WSJ: вторая волна пандемии не остановила рост китайский экономики

Вторая волна пандемии не остановила восстановления и роста китайской экономики в ноябре, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:54

2020-12-18T10:54

2020-12-18T10:54

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Вторая волна пандемии не остановила восстановления и роста китайской экономики в ноябре, пишет The Wall Street Journal. Важные экономические индикаторы, включая объемы промпроизводства, инвестиционную и потребительскую активность, продолжили повышаться, что способствовало росту занятости и снижению уровня безработицы.Согласно данным Государственного статистического управления КНР, объем промпроизводства в КНР в ноябре вырос на 7% в годовом исчислении. По мнению экономистов Standard Chartered, хорошие показатели обоснованы ослаблением денежно-кредитной политики и быстрым ростом экспорта.

https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html

китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика