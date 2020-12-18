https://ria.ru/20201218/ekonomika-1589852087.html
WSJ: вторая волна пандемии не остановила рост китайский экономики
WSJ: вторая волна пандемии не остановила рост китайский экономики
Вторая волна пандемии не остановила восстановления и роста китайской экономики в ноябре, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:54
2020-12-18T10:54
2020-12-18T10:54
россия-китай: главное
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569814516_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_66d342a18f91b0786ae8a1af571697a9.jpg
МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Вторая волна пандемии не остановила восстановления и роста китайской экономики в ноябре, пишет The Wall Street Journal. Важные экономические индикаторы, включая объемы промпроизводства, инвестиционную и потребительскую активность, продолжили повышаться, что способствовало росту занятости и снижению уровня безработицы.Согласно данным Государственного статистического управления КНР, объем промпроизводства в КНР в ноябре вырос на 7% в годовом исчислении. По мнению экономистов Standard Chartered, хорошие показатели обоснованы ослаблением денежно-кредитной политики и быстрым ростом экспорта.
https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569814516_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_b66a8ac93db00f9a7418bc55303cce60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика