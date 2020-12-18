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WSJ: вторая волна пандемии не остановила рост китайский экономики
WSJ: вторая волна пандемии не остановила рост китайский экономики
Вторая волна пандемии не остановила восстановления и роста китайской экономики в ноябре, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:54
2020-12-18T10:54
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Вторая волна пандемии не остановила восстановления и роста китайской экономики в ноябре, пишет The Wall Street Journal. Важные экономические индикаторы, включая объемы промпроизводства, инвестиционную и потребительскую активность, продолжили повышаться, что способствовало росту занятости и снижению уровня безработицы.Согласно данным Государственного статистического управления КНР, объем промпроизводства в КНР в ноябре вырос на 7% в годовом исчислении. По мнению экономистов Standard Chartered, хорошие показатели обоснованы ослаблением денежно-кредитной политики и быстрым ростом экспорта.
https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html
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китай, экономика

WSJ: вторая волна пандемии не остановила рост китайский экономики

10:54 18.12.2020
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Вторая волна пандемии не остановила восстановления и роста китайской экономики в ноябре, пишет The Wall Street Journal.
Важные экономические индикаторы, включая объемы промпроизводства, инвестиционную и потребительскую активность, продолжили повышаться, что способствовало росту занятости и снижению уровня безработицы.
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Согласно данным Государственного статистического управления КНР, объем промпроизводства в КНР в ноябре вырос на 7% в годовом исчислении. По мнению экономистов Standard Chartered, хорошие показатели обоснованы ослаблением денежно-кредитной политики и быстрым ростом экспорта.
 
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